BMW раскрыла технические характеристики электрокроссовера iX3

Серийный электрокроссовер BMW iX3 получит более мощный двигатель (210 кВт) и емкую батарею (74 кВтч), а запас хода вырастет до 440 км (WLTP).

Компания BMW представила концепт компактного электрического кроссовера BMW iX3 еще в 2018 году, однако серийная версия начнет производиться только в 2020 году. С учетом изменений, которые произошли в сегменте электромобилей за это время, автопроизводитель решил обновить параметры серийного электромобиля BMW iX3.

Читайте такжеBMW раскрыла характеристики своего электрического седана, который покажут в 2021 году

Представленный в Пекине концепт BMW Concept iX3 оснащался электродвигателем мощностью 200 кВт (270 л.с.) и батареей емкостью 70 кВтч. Полный заряд аккумуляторов обеспечивал запас хода до 400 км по измерительному циклу WLTP. Батарея поддерживала зарядку на скоростных зарядных комплексах мощностью 150 кВт, заряд от 0 до 80% на такой станции займет порядка 30 минут, пишет itc.ua.

В свою очередь серийный электромобиль BMW iX3 получит обновленную платформу BMW eDrive пятого поколения, которая отличается на 30% улучшенным соотношением мощности к массе (с 2021 года она появится в BMW i4 и BMW iNEXT). Мощность электродвигателя выросла до 210 кВт (286 л.с.), крутящий момент — до 400 Нм, при его производстве не используются редкоземельные металлы. Электромобиль будет заднеприводным, что является традиционным для бренда BMW решением.

Автопроизводитель также использовал новый дизайн батареи с увеличенной на 20% энергетической плотностью. Емкость батареи увеличили с 70 кВтч до 74 кВтч, при этом запас хода вырос с 400 до 440 км по измерительному циклу WLTP за счет сравнительно низкого энергопотребления (менее 20 кВтч/100 км). После исчерпания ресурса (падение емкости менее 80%) батарею можно будет использовать в качестве стационарного источника питания для домашнего использования.

Отметим, что BMW X3 станет первой моделью бренда, которая будет предлагаться сразу в четырех версиях: бензиновой, дизельной, гибридной (plug-in) и полностью электрической. Производство электромобилей BMW iX3 для мирового рынка запустят в 2020 году в Китае на совместном предприятии BMW Brilliance Automotive.

Напомним, что BMW уже продал 500 тыс. электрифицированных автомобилей и собирается достичь отметки 1 млн штук к концу 2021 года.