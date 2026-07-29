BYD сбросила на рынок 'бомбу', представив самый дешевый электромобиль

Новый Racco бросает вызов японским брендам на их родной территории.

Китайская компания BYD представила в Японии электрический мини-автомобиль Racco, надеясь, что эта модель позволит начать масштабные продажи на рынке, где автопроизводитель пока не смог добиться значительного успеха. Об этом сообщает Reuters.

После уплаты налогов и учета государственных субсидий покупатели смогут приобрести базовую версию Racco менее чем за 2 миллиона иен (12 213 долларов). По словам аналитиков, именно такая цена может стать ключевым фактором для привлечения японских водителей, ведь примерно столько же стоит Nissan Sakura – самый популярный электроминиавтомобиль в Японии.

"Если посмотреть на цену, становится понятно, насколько серьезно BYD настроена на конкуренцию", – говорит исследователь Mizuho Bank Тан Цзинь.

Видео дня

BYD планирует получить к концу 2026 года 10 тысяч заказов на Racco. По словам Цзиня, компания находится под давлением из-за необходимости достичь этой цели и в случае слабого спроса может прибегнуть к рекламным кампаниям или добавить в автомобиль новые функции.

В компании признают, что цель получить 10 тысяч заказов до конца года основана скорее на уверенности компании в своих силах, чем на детальном анализе рынка. Китайская компания стремится воспользоваться положительной динамикой после запуска новой модели автомобиля.

Запас хода Racco составляет до 320 км. Электрический мини-автомобиль имеет раздвижные задние двери – это очень популярная функция среди японских покупателей.

Кей-кары составляют около трети продаж автомобилей в Японии. Традиционно этот сегмент почти полностью контролировали местные автопроизводители, в частности Honda и Suzuki.

По состоянию на конец 2025 года BYD продала в Японии чуть более 7400 автомобилей с момента выхода на рынок в начале 2023 года.

По мнению экспертов, запуск Racco свидетельствует об усилении конкуренции, которую китайские автопроизводители создают для японских компаний. Последние теряют позиции на китайском рынке, крупнейшем автомобильном рынке мира, уступая BYD и другим местным производителям.

BYD – последние новости

Компания BYD официально представила кроссовер Sealion 06 DM-i 2026 модельного года. Новинка получила фирменный дизайн бренда, а в оформлении салона производитель сосредоточился прежде всего на комфорте водителя и пассажиров. В Китае цена автомобиля составляет примерно 19,1–23,5 тысячи долларов.

Также недавно компания провела экстремальное испытание одного из своих электромобилей. Машину поместили в климатическую камеру, где температура составляла -30°C, а затем проверили её способность заряжаться и работать в условиях сильного мороза.

Вас также могут заинтересовать новости: