BYD представила новую версию популярного в Украине кроссовера с запасом хода 1845 км

Компания BYD официально представила кроссовер Sealion 06 DM-i 2026 модельного года. Об этом сообщает CarNewsChina.

Автомобиль сохранил фирменную дизайнерскую концепцию бренда. В интерьере акцент сделан на комфорте пассажиров.

Благодаря гибридной технологии DM пятого поколения автомобиль способен проехать до 310 км исключительно на электротяге. При низком заряде батареи расход топлива составляет всего 3,3 литра на 100 км, а суммарный запас хода с полным баком и полностью заряженным аккумулятором достигает 1845 км.

Новый автомобиль получил интеллектуальную систему управления амортизацией DiSus-C, способную заранее анализировать состояние дорожного покрытия. Система может заблаговременно распознавать дорожные неровности – в частности, люки и лежачие полицейские – и в режиме реального времени регулировать коэффициент амортизации подвески.

Для повышения безопасности модель оснастили системой стабилизации в случае разрыва шины на высокой скорости. Она реагирует за миллисекунды и помогает сохранить управляемость автомобиля даже при повреждении колеса на скорости до 140 км/ч.

В Китае стоимость автомобиля в зависимости от комплектации составляет от 129 900 до 159 900 юаней (от 19,1 до 23,5 тысячи долларов).

Автомобильный рынок Украины – последние новости

Напомним, в течение прошлого месяца украинцы приобрели 1252 легковых автомобиля из Китая. По сравнению с апрелем 2025 года спрос на такие авто снизился на 0,3%.

Среди новых автомобилей из Китая лидером продаж стал именно BYD Sealion 06. Украинцы ценят автомобиль за соотношение цены и технологичности, универсальность, неплохую надежность (как для китайских авто) и экономичность.

Сообщалось также, что в прошлом месяце украинцы приобрели 3,9 тыс. подержанных легковых автомобилей, импортированных из США. Лидерство в этом сегменте надежно удерживает кроссовер Ford Escape. Также очень популярными остаются электрокары Tesla.

