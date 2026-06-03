Один из самых известных автопроизводителей в мире отзывает более 400 тысяч автомобилей

Это касается моделей Ford Expedition и Lincoln Navigator 2018–2022 годов выпуска.

Ford Motor Company отзывает 419 967 автомобилей в США из-за неисправности ремней безопасности, которые могут неправильно втягиваться или вытягиваться, из-за чего они не способны должным образом удерживать человека. Об этом сообщает Reuters.

Отзыв касается некоторых автомобилей Ford Expedition и Lincoln Navigator 2018–2022 годов выпуска. Обе модели являются крупными внедорожниками. Последняя является автомобилем класса люкс (сам бренд Lincoln входит в состав Ford Motor Company).

Расследование показало, что преднатяжитель ремня безопасности на сиденье водителя и переднего пассажира может заблокировать ремень, из-за чего он не сможет ни втягиваться, ни вытягиваться.

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Эксперты Национальной администрации безопасности дорожного движения США считают, что неисправность повышает риск травмирования во время аварии.

Регулятор сообщил, что дилеры проверят механизмы втягивания ремней безопасности и при необходимости бесплатно их заменят.

Ford Motor Company – другие новости

Это не первый отзыв автомобилей со стороны Ford за последнее время.

В марте УНИАН писал, что Ford отозвала 254 640 кроссоверов и внедорожников в Соединенных Штатах. Под отзыв попали такие модели, как Lincoln Navigator, Lincoln Nautilus, Lincoln Aviator и Ford Explorer. Отзыв был связан с неисправностями программного обеспечения.

Отметим, что сегодня компания Ford активно пересматривает свой модельный ряд, поскольку столкнулась с жесткой конкуренцией – в частности со стороны китайских производителей электрокаров.

Ранее Ford окончательно прекратила производство модели Focus, которая стала одной из самых популярных легковых моделей в истории бренда.

А недавно американская автомобильная компания анонсировала электромобиль за 30 000 долларов США.

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