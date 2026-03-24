Ford отзывает четверть миллиона автомобилей популярных моделей: в чем причина

Под отзыв попадают такие модели, как Lincoln Navigator, Lincoln Nautilus, Lincoln Aviator и Ford Explorer.

Ford Motor отзывает 254 640 кроссоверов и внедорожников в США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Национальной администрации безопасности дорожного движения США.

Отзыв связан с проблемами программного обеспечения. Из-за них может пропадать изображение с камеры заднего вида и отказываться часть опций помощи водителю, в частности система предотвращения столкновений, система удержания полосы движения и система мониторинга слепых зон.

Под отзыв попадают такие популярные модели, как Ford Explorer, Lincoln Navigator, Lincoln Nautilus и Lincoln Aviator (Lincoln принадлежит Ford Motor Company). Сообщается, что обновление программного обеспечения будет осуществляться дилером или компанией-производителем посредством беспроводного обновления.

Видео дня

Отметим, что автомобили Ford пользуются очень большой популярностью в Украине, особенно на вторичном рынке. Украинцы ценят их за надежность и экономичность. Особенно востребованными являются модели Focus, Fiesta, Mondeo, Escape и Edge.

Автомобили Ford - другие новости

Ранее компания Ford окончательно прекратила выпуск модели Focus, которая была одним из самых популярных легковых автомобилей в истории бренда.

О прекращении производства семейного хэтчбека было объявлено в 2022 году. Компания объяснила это стремлением быстрее перевести свою европейскую модельную линейку на электромобили.

Фактически модель Focus заменили электрическими Explorer и Capri, построенными на платформе MEB от Volkswagen Group.

Напомним, по мнению механика Пола Лукаса, старый Ford Focus Mk1 является одним из самых надежных подержанных автомобилей в мире. Специалист рассказал, что приобрел этот автомобиль около 15 лет назад, и он до сих пор исправно эксплуатируется.

Вас также могут заинтересовать новости: