Renault Group и Ford Motor Company объявили о стратегическом партнерстве по разработке двух электромобилей под брендом Ford на платформе Ampere от Renault.

Об этом сообщает Renault Group.

Соглашение направлено на расширение предложения электромобилей Ford для европейских потребителей, что должно повысить конкурентоспособность обеих компаний на рынке Европы.

Renault будет производить эти автомобили на своих мощностях в северной Франции. Хотя дизайн будет разработан Ford, электромобили будут созданы в тесном сотрудничестве с Renault Group.

Таким образом, электрокары будут иметь динамику, характерную для американского производителя. В то же время они будут использовать технологии французской компании.

Первая модель должна появиться в автосалонах в начале 2028 года.

По словам специалистов, партнерство - часть новой стратегии Ford для европейского рынка и позволит обоим автопроизводителям разделить расходы на разработку и производство в условиях растущей конкуренции.

Запад борется с нашествием китайских электрокаров

В последнее время Западу все труднее конкурировать с дешевыми китайскими электромобилями, в частности, из-за их цены. Например, в этом году китайский производитель BYD начал продавать свою базовую модель почти на 75% дешевле, чем самый дешевый на тот момент автомобиль Tesla.

Особенно страдают от китайского "нашествия" автопроизводители в Евросоюзе. Ранее для противодействия "китайской" угрозе Европейская Комиссия даже ввела компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая.

Кроме этого, западные бренды начали больше внимания уделять созданию доступных моделей. Например, недавно Dacia представила прототип бюджетного электрического мини-автомобиля Hipster.

На Западе понимают, что для полноценной конкуренции с Китаем этого недостаточно, и нужно объединять усилия (что мы можем наблюдать в случае с Ford и Renault).

Ранее сообщалось, что компании Volkswagen, Renault и Stellantis, которые всегда были конкурентами, думают о сотрудничестве ради борьбы с общей угрозой. Однако, пока Volkswagen и Renault не договорились о совместном электромобиле.

