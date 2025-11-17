Ford Focus производили 27 лет, всего продали около 12 миллионов авто.

Американская компания Ford окончательно прекратила производить модель Focus, которая стала одной из самых популярных легковых машин в истории бренда. Об этом сообщает Autocar.

Новость распространили сотрудники Ford в соцсетях. Отмечается, что последний Focus сошел с конвейера в субботу, 15 ноября.

О решении снять с производства популярный семейный хэтчбек было объявлено в 2022 году. Это объясняли тем, что Ford стремится ускорить переход своей европейской линейки на электрические автомобили.

Де-факто Focus заменили моделями Explorer и Capri – парой электрических кроссоверов, созданных на платформе MEB от Volkswagen Group.

Снятие с производства моделей Focus и Fiesta (последнюю прекратили производить в 2023 году) оставило Ford без двух самых массовых моделей в Европе, что существенно изменило позиции компании на рынке.

По данным отраслевой организации ACEA, Ford опустился со второго места среди брендов в Европе в 2015 году на 12-е место в прошлом году, потеряв почти половину доли рынка.

Автомобили Ford – что говорят эксперты

По словам механика Пола Лукаса, старый Ford Focus Mk1 является самым надежным в мире подержанным автомобилем. Специалист признался, что купил авто 15 лет назад, и оно до сих пор на ходу. Более того, за полтора десятилетия автомобиль ни разу не сломался.

В свою очередь автомобильный эксперт Крис Пайл советует потенциальным покупателям обратить внимание на модели Ford Bronco и Ford Maverick. Последняя, по его мнению, может справиться почти с любой задачей.

