Гендиректор Ford анонсировал электрокар за 30 000 долларов: он составит конкуренцию Tesla

Этот электрокар будет основан на новой платформе UEV.

Ford в последние годы сокращает некоторые из своих планов по производству электромобилей, но не отказывается от их выпуска полностью. Компания собирается сделать ставку на выпуск доступных электрокаров, пишет Supercar Blondie.

Генеральный директор Ford Джим Фарли заявил, что гонка электромобилей еще только начинается. По его словам, компания корректирует свою стратегию.

Фарли рассказал, что сейчас Ford собирается сосредоточиться на выпуске доступного электромобиля, который сможет составить конкуренцию Tesla Model 3 и Model Y. Целевая стоимость такой модели составляет около 30 000 долларов.

Гендиректор Ford поделился, что компания создает новую универсальную платформу для электромобилей, известную как UEV. Ее разрабатывает небольшая специализированная команда, состоящая из бывших инженеров Tesla и Формулы-1.

Фарли заверил, что новая платформа достаточно гибкая, чтобы поддерживать различные типы кузовов, от компактных кроссоверов до седанов и даже фургонов. Он намекнул, что электрический пикап на базе UEV за 30 000 долларов может дебютировать уже в 2027 году. Уже в конце 2027 года или начале 2028 года компания может выпустить конкурента Tesla Model 3 и Model Y.

Tesla разрабатывает новый дешевый кроссовер - что известно

Ранее Reuters со ссылкой на четыре источника писало, что компания Tesla разрабатывает совершенно новый, компактный и недорогой электрокроссовер. Вероятно, новинка будет производиться в Китае.

По словам источников, длина новой модели составит 4,28 метра. Для сравнения, длина Tesla Model Y, самого компактного кроссовера бренда, составляет 4,75 метра.

Источники поделились, что новинка будет значительно дешевле, чем электромобиль Tesla Model 3, стоимость которого составляет от 34 000 долларов в США. По их словам, Tesla планирует сократить расходы, в частности, за счет использования батареи меньшего размера.

