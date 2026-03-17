Названы автомобили из Китая, которые украинцы покупают чаще всего

Подавляющая часть легковых автомобилей из Китая приходилась на электромобили. За прошлый месяц украинцы приобрели 466 легковых автомобилей, импортированных из Китая. Об этом сообщили в "УкрАвтопроме".

Объемы оказались на 48% меньше, чем в феврале 2025 года. Из общего количества 386 автомобилей были новыми (-44%), а еще 80 - подержанными (-62%).

Самыми популярными в этом сегменте оказались электромобили. Доля электромобилей среди легковых автомобилей из КНР составила 38%, тогда как в феврале 2025 года она достигала 83%.

Доля бензиновых автомобилей составила 29%, а доля гибридных автомобилей - 28%. На дизельные автомобили пришлось лишь 5%.

ТОП-5 новых легковых автомобилей китайского производства:

BYD Sea Lion 06 - 21 шт.;

MG ZS - 19 шт.;

Chery Tiggo 4 - 18 шт.;

Jetour X50 - 17 шт.;

BYD Qin - 16 шт.

ТОП-5 подержанных легковых автомобилей из КНР:

Buick Envision - 13 шт.;

Volvo S90 - 7 шт.;

Audi Q4 - 7 шт.;

BYD Song L - 6 шт.;

BYD Song Plus - 5 шт.

Украинский авторынок - другие новости

Ранее были названы дизельные автомобили, которыми увлекаются украинцы. Лидером среди новых автомобилей стал японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который ценят за высокую надежность, отличную проходимость и широкую доступность запчастей.

Также стало известно, какие бензиновые автомобили покупают украинцы. Лидерами среди новых автомобилей стали Mazda CX-5 и Hyundai Tucson, известные сочетанием современного дизайна, высокого качества и хорошей управляемости.

Вас также могут заинтересовать новости: