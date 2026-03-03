Их не стоит покупать: названы 5 худших подержанных электромобилей

Некоторые из этих электромобилей часто выходят из строя.

Покупка подержанного электромобиля может показаться отличной идеей, так как автомобили с пробегом могут быть значительно дешевле новых моделей. Тем не менее, электрокары с пробегом могут скрывать серьезные проблемы, которые будет дорого и сложно устранить.

В BGR назвали 5 электромобилей, которые лучше не покупать подержанными. По словам экспертов Consumer Reports, вместо этих моделей стоит обратить внимание на конкурентов.

Худшие электромобили для покупки подержанными

Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck имеет один из самых уникальных дизайнов среди всех автомобилей, которые доступны в продаже. Однако эксперты заявили, что эта модель не относится к лучшим электромобилям на вторичном рынке.

В Consumer Reports рассказали, что перед покупкой Tesla Cybertruck стоит учесть, что затраты на обслуживание этого пикапа значительно выше, чем у конкурентов. Более того, далеко не каждый механик умеет обращаться с этим автомобилем.

Также эксперты упоминают о некоторых проблемах, с которыми сталкиваются многие владельцы Tesla Cybertruck. Среди них проблемы с заеданием педали газа и дефекты аккумуляторных батерей.

BMW iX 2023 модельного года

BMW iX можно приобрести на вторичном рынке значительно дешевле, чем новый электрокроссовер. Однако эксперты напоминают, что BMW iX 2023 модельного года уже дважды отзывался из-за различных проблем.

Эксперты предупредили, что одними из самых распространенных проблем BMW iX 2023 модельного года являются сбои в работе электронных систем, которые даже могут привести к возгоранию. Также у модели есть проблемы с тормозной системой и потерей мощности.

Hyundai Ioniq 5 2023 модельного года

Hyundai Ioniq 5 привлекает стильным дизайном и практичным интерьером. Тем не менее, электрокроссовер 2023 модельного года имеет далеко не лучшие показатели надежности.

Эксперты поделились, что у Hyundai Ioniq 5 2023 модельного года есть проблемы с зарядкой и аккумуляторной батареей. Некоторые владельцы этого авто пожаловались на то, что их электрокары могут внезапно разряжаться или отказаться заряжаться.

Genesis GV60 2025 модельного года

Genesis GV60 предлагает элегантный дизайн и премиальный интерьер. Тем не менее, у электрокроссовера 2025 модельного года есть ряд недостатков.

В Consumer Reports заявили, что Genesis GV60 2025 модельного года является ненадежным. Более того, по словам экспертов, качество сборки этого авто оставляет желать лучшего.

Chevrolet Blazer EV 2024 модельного года

В издании напомнили, что Chevrolet Blazer EV 2024 модельного года отзывался уже пять раз. Это подчеркивает то, что модель имеет далеко не лучшую надежность.

Эксперты рассказали, что одной из самых распространенных проблем Chevrolet Blazer EV 2024 модельного года является то, что автомобиль может внезапно включить ручной тормоз прямо во время движения. Они отметили, что жалобы владельцев касаются широкого спектра проблем.

Какой электромобиль имеет самые низкие затраты на обслуживание

Ранее в BGR назвали электромобиль с самыми низкими затратами на обслуживание. Для этого эксперты изучили прогнозы затрат от CarEdge и официальные спецификации производителей.

Электромобилем с самыми низкими затратами на обслуживание оказался Tesla Model 3. По словам экспертов, прогнозируемые средние расходы на его обслуживание за 10 лет составляют всего 3222 доллара.

