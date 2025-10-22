Механики заверили, что у этих автомобилей нет проблем с надежностью.

Далеко не все автомобили являются надежными. Тем не менее на вторичном рынке можно найти модели с пробегом, которые способны прослужить долгие годы без серьезных поломок, пишет The Daily Dot.

Опытные механики из авторемонтного сервисного центра Eich Brothers Automotive на своей странице в TikTok назвали лучшие подержанные автомобили, которые можно купить в США до 10 000 долларов. По их словам, это очень надежные автомобили.

Лучшие подержанные автомобили до 10 000 долларов

Старые модели Toyota

Механики отметили, что современные автомобили Toyota стоят довольно дорого, хотя и дешевле многих конкурентов. Они призвали обратить внимание на старые модели японского бренда, которые даже спустя сотни тысяч километров пробега все еще пригодны для эксплуатации.

Механики порекомендовали, в частности, купить недорогое купе Scion tC. По их словам, это очень надежный и стильный автомобиль.

Автомобили Mazda

Также механики похвалили некоторые модели Mazda. В частности, они призвали обратить внимание на кроссовер Mazda CX-9 с 3,7-литровым двигателем V6. Другой рекомендацией экспертов стал Mazda3 с 2,3-литровым двигателем.

Dodge Avenger

Довольно неожиданной рекомендацией механиков стал седан Dodge Avenger, который выпускался с 2007 по 2014 год. Эксперты уточнили, что выбирать стоит автомобиль с 2,4-литровым двигателем без системы MultiAir (технология изменения фаз газораспределения и подъема клапанов двигателя).

Honda Civic Si

Механики заявили, что Honda Civic Si является одним из лучших недорогих компактных спортивных автомобилей, которые можно купить до 10 000 долларов. Они отметили, что эта модель предлагает не только надежность, но и очень приятную управляемость.

Volvo 1980-х годов

Если бюджет сильно ограничен, механики посоветовали обратить внимание на автомобили Volvo 1980-х годов. Они заявили, что это "маленькие танки", которые способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.

Самый надежный бюджетный автомобиль с пробегом в возрасте до 12 лет

Ранее в Warrantywise определили самый надежный бюджетный автомобиль с пробегом в возрасте от 8 до 12 лет. Honda Civic, Honda CR-V, Suzuki Swift, Mitsubishi Outlander и Toyota Aygo продемонстрировали хорошие показатели, но лидером стал компактный хэтчбек Toyota Yaris третьего поколения.

По словам экспертов, поломки у Toyota Yaris случаются редко, а расходы на ремонт являются относительно небольшими. В Украине эту модель можно приобрести по цене около 7000 долларов или даже дешевле.

