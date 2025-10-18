Этот автомобиль является надежным и удобным.

Автомобильный эксперт Кристофер Шарп назвал одно авто, которое ему нравится больше всего. По его словам, им является MINI Clubman Cooper, передает Express.

"Когда в прошлом году мне понадобился новый автомобиль, я отправился в 12-месячное путешествие, чтобы найти лучшую замену. И что я нашел лучшим? Подержанный MINI Clubman Cooper S. Теперь вы, наверное, удивляетесь, почему после более года поисков я фактически выбрал то же самое. Стоит отметить, что я не единственный, кто обожает MINI", - рассказал Шарп.

В частности эксперт из AutoTrader признал, что сестринская модель Clubman, Mini Cooper не имеет равных среди конкурентов, если речь идет о покупке подержанных авто.

"Конечно, моя машина - это универсал, а не хэтчбек, но обе модели, поскольку производятся одной компанией на одном заводе, имеют схожие компоненты. Поэтому я не совсем ошибся в своем выборе", - заверил специалист.

Технические характеристики

Cooper S 2017 года, на котором сейчас ездит автоэксперт, имеет 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом, развивающий мощность 189 л.с., что на 134 л.с. больше, чем у Cooper с 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом.

"Кроме того, в то время как мой старый Cooper имел передний привод, Cooper S оснащен системой полного привода MINI, а следовательно, и BMW, ALL4 и шестиступенчатой механической коробкой передач. С большей мощностью и крутящим моментом, передаваемым на большее количество колес, требования к производительности были полностью удовлетворены. Я всегда любил водить и управлял спортивными автомобилями, но никогда не имел автомобиля, который был бы действительно спортивным", - добавил Шарп.

Интерьер

По словам эксперта, в салоне все находится на расстоянии нажатия кнопки на руле, поэтому не нужно отвлекаться от дороги, когда вам нужно переключиться с радио на свою музыку.

"В Cooper S есть сенсорный экран, но это опция, а не стандартная комплектация. Более того, информационно-развлекательная система, которую отображает экран, имеет Apple CarPlay, поэтому можно не полагаться на устаревшую навигационную систему или телефон, который выпадает из держателя", - заверил специалист.

Также известно, что Clubman имеет багажник объемом 360 литров с поднятыми задними сиденьями и 1250 литров с опущенными сиденьями и дополнительное пространство под полом багажника.

Производительность

"Я люблю водить, поэтому если я собираюсь иметь собственный автомобиль, то хочу, чтобы он хорошо управлялся. Cooper с короткой колесной базой, прочной устойчивостью и мощным двигателем был настоящей радостью на извилистых дорогах", - добавил Шарп.

По словам автора материала, автомобили предназначены не только для повседневного использования, а также должны делать вас счастливыми, вызывать улыбку на вашем лице и давать возможность отвлечься от проблем.

"Система полного привода дает ощущение безопасности в условиях влажной и сухой дороги, а также позволяет быстрее выходить из медленных поворотов и лучше входить в крутые. С несколько более жесткой подвеской и шинами с более низким профилем, приходится быть немного осторожнее на ухабах и неровностях, но это небольшая цена за двигатель, который в спортивном режиме звучит как Subaru World Rally Car 1990-х годов", - подчеркнул специалист.

Стоимость

По словам Шарпа, такую машину можно приобрести по цене от 16 до 21 тысячи долларов.

"Прежде чем принять решение о покупке MINI, я провел собственное исследование, чтобы узнать, как его оценивают новые владельцы, и сравнил его с некоторыми конкурентами, такими как Audi A3 Sportback, Mercedes A-Class, BMW 1 Series, VW Golf и Skoda Fabia", - заметил эксперт.

Поэтому после поиска на Autotrader, где он нашел свой MINI, диапазон цен на его конкурентов был таким:

Audi A3 Sportback: 13 425 - 22 557 долларов;

Mercedes A-Class: 13 762 - 17 723 долларов;

BMW 1 Series: 16 380 - 24 161 долларов;

VW Golf: 13 359 - 26 854 долларов;

Skoda Fabia: 9 392 - 16 112 долларов.

"В общем, конкуренты MINI из сегмента хэтчбеков, MINI является единственным универсалом, считаются более практичными, комфортными, более дешевыми или сочетают в себе все три преимущества. Однако, несмотря на то, что Clubman уступает конкурентам в практичности и комфорте, он выигрывает за счет менее выразительного внешнего вида и более роскошного интерьера", - подытожил Шарп.

