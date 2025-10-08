Такси или автомобили совместного использования сталкиваются с уникальными условиями применения.

Продавцы подержанных машин не всегда раскрывают данные об использовании того или иного автомобиля в качестве такси, но есть несколько признаков того, что авто использовали для этих целей. Об этом УНИАН рассказали в компании carVertical.

Автомобили, которые ранее использовались в такси, полиции или службе проката, обычно имеют больший износ. Их нередко используют сменами по 12 часов. В этом случае двигатели дольше находятся в работе, иногда часами работая на холостом ходу. Постоянное использование не дает двигателю "отдохнуть", что и приводит к большему износу.

"Такси очень быстро накапливают пробег, часто проезжая в три-четыре раза больше, чем обычные автомобили того же возрастного диапазона. Длительная работа на холостом ходу не дает двигателю достичь оптимальных температур, приводя к накоплению углерода в камерах сгорания", - объясняет эксперт авторынка Матас Бузелис.

Также из-за частых остановок и трогания с места нагружаются сцепление и подвеска автомобиля. Все это, конечно, может привести к поломкам.

Эксперты объяснили, как понять что машину использовали в такси:

история обслуживания - чрезмерное обслуживание может свидетельствовать об интенсивном использовании;

больший пробег - такси накапливает километры до 3-4 раз больше обычного автомобиля;

чрезмерный износ салона - стоит обратить внимание на руль, рычаг переключения передач, сиденья и педали;

характерный цвет - если авто имеет необычный цвет, его могли покрасить, скрывая историю;

состояние краски - на крыше, где устанавливают знак такси, могли остаться темные пятна;

влажность салона - перед продажей такси компании проводят тщательную уборку салона.

В целом эксперты не советуют покупать бывшие такси, поскольку такие авто гораздо чаще нуждаются в ремонте из-за интенсивного износа. Поэтому при покупке подержанного автомобиля специалисты советуют тщательно проверять историю транспортного средства.

"Проверка пробега крайне важна при покупке подержанного автомобиля, поскольку пробег может быть весомым показателем состояния транспортного средства. Фактически, транспортные средства со значительным пробегом, такие как бывшие такси, могут быть более склонными к фальсификации пробега, чтобы повысить привлекательность для покупателей", - говорит Матас Бузелис.

Ранее специалисты сообщили, что чем дешевле авто, тем выше риск скрученного пробега. Особенно осторожными стоит быть тем, кто ищет недорогой автомобиль до 225 000 гривень.

Как выяснилось, почти 16% машин этого ценового диапазона имеют скрученный одометр. В случае с машинами от 225 000 до 450 000 гривень уровень махинаций составляет 14,4%.

Также недавно эксперты раскрыли десять самых распространенных афер, которые имеют место при покупке подержанного автомобиля.

