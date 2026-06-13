Белый ромб на синем фоне: что требует от водителя новый дорожный знак

Дорожный знак в виде белого ромба на синем фоне часто встречается на дорогах некоторых стран Европейского Союза. Он указывает, что определенная полоса движения предназначена только для отдельных категорий транспортных средств или автомобилей с несколькими пассажирами, пишет ТСН.

Знак с ромбом активно используют в странах Западной Европы, в частности во Франции и Испании, на автомагистралях, многополосных дорогах и на въездах в крупные города. Его целью является уменьшение пробок и поощрение совместного использования автомобилей.

Под знак с ромбом на синем фоне могут свободно проезжать:

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  • автобусы общественного транспорта;
  • такси;
  • транспорт экстренных служб;
  • автомобили, в которых находятся два или более человека;
  • электромобили (в некоторых странах).

Знак совместного использования дороги помогает уменьшить трафик на автомагистралях. Машине, в которой находится только водитель и которая не подпадает под разрешенную категорию, заезжать на полосу под знаком ромба нельзя.

За нарушение знака взимается штраф в размере 135 евро во Франции, где он появился впервые в 2020 году. В Испании штраф составляет почти 200 евро. Нарушение правил вождения автомобиля под знаком совместного использования дороги фиксируют автоматические камеры, которые определяют количество людей в салоне машины.

В Украине дорожный знак с белым ромбом на синем фоне не включен в правила дорожного движения.

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Дорожные знаки в Украине – главные новости

Осенью прошлого года в Украине обновили вопросы для теоретического экзамена на водительское удостоверение. Тестовые вопросы теперь больше соответствуют актуальным ПДД. В частности, обновления коснулись дорожных знаков и дорожной разметки.

Теоретическая часть экзамена на водительское удостоверение состоит из 20 вопросов. Можно допустить не более двух ошибок. В противном случае экзамен провален.

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