Водителей самокатов наказать за нарушение невозможно: адвокат раскрыл причины

Прежде всего необходимо внести изменения в законодательство.

Существуют законодательные пробелы, которые не позволяют эффективно реагировать на нарушения, совершенные водителями самокатов, и привлекать их к ответственности.

Об этом в эфире "Киев 24" сказал Николай Ильчук, эксперт по адвокации кампании "За безопасные дороги". Он отметил, что согласно действующему законодательству нельзя сказать, что лицо, управляющее самокатом, является водителем.

"На сегодняшний день это просто лицо, не имеющее какого-либо статуса. И согласно Правилам дорожного движения, нельзя однозначно сказать, кем именно является это лицо", – сказал Ильчук.

Видео дня

Он напомнил, что в 2023 году в законодательство были внесены изменения, согласно которым самокаты признали транспортными средствами. То есть их приравняли к другим средствам передвижения на улицах.

"К сожалению, в отношении лиц, которые ими управляют, изменений до сих пор не было внесено. Соответственно, существуют определенные законодательные пробелы, которые не позволяют эффективно реагировать на возможные нарушения, которые они совершают, привлекать их к ответственности. И вообще почти что-либо с ними сделать довольно проблематично. Вплоть до того момента, пока не произойдет какая-то неприятная ситуация", – подчеркнул эксперт.

Что делать с самокатами

На вопрос, что нужно сделать, чтобы урегулировать ситуацию с самокатами, Ильчук отметил, что необходимы законодательные изменения. По его словам, в парламенте уже почти 6 лет находится законопроект, в случае принятия которого будет "почти полностью урегулирована эта ситуация". Его принятие позволит заняться изменениями в Правилах дорожного движения.

"Если в Правилах дорожного движения вообще ничего не сказано о самокатах, не указаны их права и обязанности, соответственно, довольно трудно что-то запрещать или что-то расширять. Нужно сначала внести их в законодательство", – отметил он.

После, говорит эксперт, можно будет начинать дискуссии о том, давать ли водителям самокатов такие же права, как велосипедистам, или "выгонять" их исключительно на проезжую часть.

"Самокатникам даже сейчас нельзя сказать: "Соблюдай Правила дорожного движения", потому что для самокатников их сейчас просто нет", – сказал Ильчук.

Самокаты в законодательстве

Как сообщалось, ранее народные депутаты подготовили законопроект, который должен был урегулировать использование персонального электротранспорта в Украине.

Документ признает электросамокаты, моноколеса и сегвеи полноценными участниками дорожного движения, запрещает им движение по тротуарам и вводит отдельный дорожный знак.

