С 12 сентября обновлены некоторые тестовые вопросы, которые теперь больше соответствуют актуальным ПДД.

В Украине внесли изменения в тестовые вопросы для сдачи теоретического экзамена на получение водительского удостоверения. Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

Отмечается, что уже с 12 сентября обновлены некоторые тестовые вопросы, которые теперь больше соответствуют актуальным правилам дорожного движения. В частности, обновления коснулись дорожных знаков и дорожной разметки, основ безопасного вождения и других положений.

В ГСЦ МВД поделились, что в разделе 33 "Дорожные знаки" обновлены вопросы №206 ("Какой из изображенных дорожных знаков предупреждает о приближении к участку (месту) концентрации ДТП?") и №207 ("Изображенный дорожный знак предупреждает водителей о…").

Также в разделе 34 "Дорожная разметка" приведены в соответствие с постановлением Кабмина №364 от 1 апреля 2025 года ряд тестовых заданий:

вопрос №9: "Данной дорожной разметкой в виде буквы "А" обозначают:";

вопрос №10: "Данной линией дорожной разметки обозначают:";

вопрос №13: "Какие из перечисленных транспортных средств имеют право двигаться по полосе, обозначенной разметкой "А", на которую распространяется действие дорожного знака, расположенного справа от дороги?".

Еще одним изменением стало то, что теперь в разделе 35 "Основы безопасного вождения" содержится обновленный вопрос №87 ("Использование кондиционера во время движения влияет на работу автомобиля, а именно на:").

"Таким образом, тестовые вопросы постоянно совершенствуются, чтобы быть максимально точными, понятными и полезными для будущих водителей", - говорится в сообщении.

В ГСЦ МВД напомнили, что теоретический экзамен содержит 20 тестовых вопросов. У кандидата в водители есть 20 минут, чтобы дать ответы на все вопросы.

Во время теоретического экзамена можно допустить не более двух ошибок, если больше - тест не сдан. Вопросы распределяются по следующему принципу:

10 вопросов - по правилам дорожного движения;

4 вопроса - по основам безопасности движения;

4 вопроса - по устройству и эксплуатации транспортного средства соответствующей категории;

2 вопроса - по оказанию первой домедицинской помощи.

Что важно знать для получения водительских прав в 2025 году

Ранее УНИАН разобрался, что нужно знать кандидатам в водители в 2025 году. Мы объяснили, как сдать теоретическую и практическую части экзамена.

Напомним, что теоретический экзамен на права сдается исключительно на украинском языке. Билеты формируются на компьютере автоматически в случайном порядке на основе тестовых вопросов.

Теоретический экзамен состоит из 20 вопросов. Можно допустить не более двух ошибок. В противном случае экзамен провален.

Кандидат в водители имеет неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена. Тем не менее следующая попытка возможна не ранее чем через 10 календарных дней. Также кандидаты в водители могут пройти теоретический курс подготовки в автошколе или освоить его самостоятельно.

К практике перейти можно только сдав теоретический экзамен на права. На это дается 6 месяцев, после чего результаты теоретического экзамена обнуляются.

Кроме того, сдачу практического экзамена по вождению фиксируют на видео. Проводится фиксация всех действий экзаменатора и кандидата в водители, а также обстановка на дороге. Такое видео может использоваться как доказательство для обжалования результата или решения спорной ситуации.

