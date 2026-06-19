Российские атаки могут сократить экспорт зерна из Украины на треть, – Reuters

В Украине растут переходные запасы зерна, что оказывает давление на цены и сокращает доходы фермеров.

Увеличение количества российских атак на украинские морские порты и суда может сократить объемы ежемесячных поставок зерна на треть. Они уже привели к росту убытков для операторов терминалов, которые, по их словам, не могут покрыть самостоятельно, сообщает Reuters.

Украина – один из крупнейших экспортеров зерна в мире, но в значительной степени зависит от черноморских портов, которые обрабатывают более 90% её экспорта. Через порты Одесской области недавно проходило около 6 миллионов тонн грузов в месяц.

Усиленные ракетные атаки противника, в частности с использованием беспилотников, на порты, суда, железные дороги и энергетическую инфраструктуру угрожают грузопотоку.

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"Потенциально объемы экспорта из одесских портов могут сократиться до 4 миллионов метрических тонн в месяц из-за атак. Около 1 миллиона тонн можно перенаправить на дунайские терминалы, но не больше – логистика там дорогая", – говорит заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

Падение экспорта на 30% в ключевые месяцы может стать серьезным вызовом для экспортеров, поскольку Украина вступает в новый сезон с большими переходными запасами, что будет оказывать давление на внутренние цены, снижая доходы фермеров.

Перебои с экспортом также могут иметь широкие последствия для экономики Украины, где сельскохозяйственный экспорт остается ключевым источником поступлений в иностранной валюте. Это также может повлиять на мировые рынки. В последние сезоны на долю Украины приходилось около 6% мирового экспорта пшеницы и около 11% мирового экспорта кукурузы.

Удары по терминалам

Россия неоднократно атаковала украинские порты и энергетическую инфраструктуру во время войны. По оценкам, убытки портовых терминалов с начала полномасштабной агрессии составляют 1,5 миллиарда долларов. При этом у них нет достаточных собственных средств на восстановление.

Высоцкий говорит, что правительство знает об этом, но бюджетные ресурсы пока сосредоточены на подготовке энергетики Украины к зиме, когда ожидается, что Россия усилит удары по энергетическому сектору. Для операторов терминалов убытки не ограничиваются зданиями или хранилищами. Они отмечают, что в портах используется специализированное оборудование, которое сложно быстро заменить.

Также усилились атаки на суда, заходящие в порты или загружающиеся в них, что повышает стоимость фрахта и делает судовладельцев менее склонными заходить в порты.

По оценкам, переходные запасы зерна по состоянию на 1 июля достигали 9,5 миллиона тонн. В июле прошлого года в Украине было 7 миллионов тонн зерна, а годом ранее – 6,4 миллиона тонн. Эти объемы потенциально могли быть экспортированы, но логистические проблемы помешали отгрузке. В текущем сезоне, который завершается в июне, Украина экспортировала 34,9 миллиона тонн зерна по сравнению с 39,5 миллионами в предыдущем сезоне.

Экспорт агропродукции из Украины – последние новости

За первый квартал 2026 года Украина поставила за рубеж 15,5 млн тонн сельхозпродукции на сумму 6,3 млрд долларов. В годовом исчислении выручка выросла на 8,3%, или на 482 млн долларов.

По экспорту некоторых видов продукции в мае Украина показала лучшие по объему показатели за последние годы. Так, 7-летним рекордом стали поставки 229,18 млн штук куриных яиц на общую сумму 23,9 млн долларов.

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