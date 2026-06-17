Украина установила 7-летний рекорд по экспорту яиц: где их покупали больше всего

Отечественные производители активно увеличивают поставки яиц за рубеж.

В мае Украина отправила на экспорт 229,18 млн штук куриных яиц на общую сумму 23,9 млн долларов. Этот показатель по объему стал самым высоким за последние 7 лет, сообщает Союз птицеводов Украины.

Если сравнивать показатели с предыдущим месяцем, то экспорт вырос на 11,4%. По сравнению с маем 2025 года увеличение объемов более ощутимо – на 20,1% в количественном выражении и на 39,2% в денежном эквиваленте.

В целом же Украина за первые 5 месяцев года отправила за границу 1014,4 млн штук яиц на общую сумму 112,5 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы экспорта выросли на 22%, а выручка – на 64%.

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Львиная доля – 75% экспорта украинских яиц за рубеж – приходится на страны ЕС. В частности, наибольший объем поставок отечественные экспортеры осуществили в Испанию (28,1%), Великобританию (14%) и Польшу (9,4%). Только на четвертом месте находится страна, не входящая в ЕС, – Израиль (7,3%).

Предыдущий рекорд – за 5 лет – по объему экспорта украинские производители яиц установили в марте, когда поставили 216,2 млн штук на сумму 24 млн долларов. Самый высокий показатель за всю историю – 239,4 млн штук – был зафиксирован в марте 2019 года.

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В мае Украина установила 5-летний рекорд по объему экспорта мяса птицы. Всего за границу было отправлено 43 635 тонн продукции. Европа не так активно покупает украинское мясо птицы, как куриные яйца, однако также является лидером среди покупателей – в ЕС направляется каждая третья поставка мяса.

Всего Украина экспортировала за первый квартал 2026 года 15,5 млн тонн сельхозпродукции на сумму 6,3 млрд долларов. Выручка за год выросла на 8,3%, или на 482 млн долларов.

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