В Украине значительно подорожал популярный овощ: сколько он стоит теперь

Рост цен стимулирует высокий спрос на фоне недостаточного предложения.

Оптовые цены на морковь в Украине растут вторую неделю подряд. Сейчас производители предлагают ее по цене 8-14 грн/кг, что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой недели. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Продолжающийся рост цен обусловлен высоким спросом на качественные корнеплоды в условиях ограниченного предложения. Запасы такой качественной продукции у производителей стремительно сокращаются.

В то же время далеко не все фермеры с оборудованными хранилищами готовы поставлять морковь на рынок сейчас, рассчитывая на дальнейший рост цен.

Несмотря на устойчивый ценовой тренд, пока морковь в Украине поступает в продажу в среднем на 63% дешевле, чем в конце января прошлого года.

Цены на морковь в супермаркетах Украины:

В Сильпо морковь продают по цене 12 грн/кг.

Килограмм моркови в Varus стоит 11,9 гривни.

В АТБ морковь отпускают по 10,89 грн/кг.

Цены на овощи в Украине и прогнозы

Так же как и морковь, в Украине дорожает другой овощ борщевого набора – речь идет о картофеле. Ситуация здесь схожа: общий дефицит предложения спровоцирован недостаточными мощностями для хранения, умноженными на желание аграриев продать свой урожай подороже.

По мнению заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, рост стоимости овощей украинцам следует ожидать по крайней мере до конца весны, когда появится первый урожай с открытого грунта.

