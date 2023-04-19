Сейчас продолжаются дискуссии относительно экспорта украинской аграрной продукции в страны ЕС.

Экспорт украинской аграрной продукции позволил сдержать инфляцию в странах Европейского Союза.

Такое заявление сделал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телемарафона, сообщает "Укринформ".

Ссылаясь на отчет Еврокомиссии, Высоцкий отметил: "Поставки сельскохозяйственной продукции из Украины помогли сдержать инфляцию в Европейском Союзе... она (инфляция - ред.) у них была значительной, но без этой поставки была бы еще больше".

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По словам заместителя министра, сейчас продолжаются дискуссии относительно экспорта украинской аграрной продукции в страны ЕС, и влияние увеличения поставок обсуждается отдельно по каждому государству.

Ситуация с украинским зерном

На фоне войны в Украине польские аграрии недовольны тем, что на местный рынок попадает много дешевого украинского зерна, поскольку местные фермеры не имеют возможности реализировать собственную продукцию. В Польше и ряде стран начались массовые протесты против ввоза украинского зерна.

На фоне массовых акций протеста, 5 апреля министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик заявил, что уходит в отставку.

15 апреля правительство Польши приняло решение временно запретить ввоз зерна и десятков других видов продовольствия из Украины. Венгрия также временно запретила импорт зерновых и масличных культур из Украины. 16 апреля стало известно о том, что запретить ввоз украинского зерна и продовольствия могут власти Болгарии.

17 апреля стало известно, что и Словакия решила приостановить импорт зерна и других отдельных товаров из Украины.

В Европейской комиссии осудили односторонние решения Польши и Венгрии по поводу запрета импорта зерна и продуктов из Украины.

По состоянию на 18 апреля 2023 года Украина и Польша договорились о разблокировании транзита зерна. Транзит зерна возобновят в ночь на 22 апреля.

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