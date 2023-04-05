Решение об отставке было принято на фоне массовых протестов польских фермеров в связи с поставками в страну зерна из Украины.

Министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик заявил о том, что уходит в отставку.

Как сообщает Рolskieradio24, решение об отставке было принято на фоне массовых протестов польских фермеров в связи с поставками в страну зерна из Украины.

Решение лишить министра должности приняло руководство партии "Право и справедливость", поскольку Ковальчик не справился с кризисом, связанным с украинским зерном.

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"Я подал в отставку с должности министра сельского хозяйства и сельского развития", - заявил Ковальчик.

Сообщается, что увольнение Ковальчика якобы призвано успокоить протесты фермеров.

По информации польских СМИ, агропродукция должна была пройти транзитом в другие страны, но продовольствие остается и продается в Польше.

Польша и украинское зерно

Польские фермеры протестуют против ввоза в страну украинского зерна, так это лишает их возможности релизовать собственную подукцию.

16 февраля 2023 года состоялся 48-часовой протест польских фермеров неподалеку от пункта пропуска Дорогуск (дорога из Киева на Хелм). Тогда их требования были те же, что и сегодня, однако с большим акцентом на контроль зерна из Украины.

7 марта 2023 года польские фермеры заблокировали дорогу из Украины протестуя против импорта продовольствия. Причиной митинга стало удешевление цен на продовольствие вследствие увеличения его импорта. Одной из причин называют неконтролируемый импорт из Украины.

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