Болгарский чиновник отметил, что обсуждал запрет с министрами сельского хозяйства шести европейских стран.

Вслед за Польшей и Венгрией, временно запретить ввоз украинского зерна и продовольствия могут власти Болгарии.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев, пишет BNR.

"Интересы Болгарии должны быть защищены. Кроме того, теперь, когда две страны уже ввели такое ограничение, если мы не отреагируем, накопления на территории Болгарии могут стать еще большими", - заявил Гечев.

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Болгарский министр добавил, что он несколько дней назад также общался с коллегами из шести стран по этому поводу. Хотя, как сообщается, что Болгария обращалась в Брюссель из-за возникшей проблемы еще в сентябре.

Гечев отметил, что во вторник будет "общение с президентом, который непосредственно занимается этой ситуацией".

Запрет на экспорт зерна из Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, ЕС отменил тарифы и квоты на ввоз украинского зерна, чтобы оно могло идти транзитом через Европу в другие регионы мира в условиях российской морской блокады Украины. Но часть этого зерна осталась в европейских странах, что вызвало недовольство местных фермеров.

В частности, польские аграрии были недовольны, что на местный рынок попало много дешевого украинского зерна. Они уже несколько месяцев устраивают массовые акции протеста против экспорта зерна из Украины. На фоне протестов 5 апреля министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик заявил, что уходит в отставку.

Протесты происходили и в Болгарии. Украинское зерно дешевле болгарского, из-за чего болгарские фермеры не могут продать свой урожай.

15 апреля правительство Польши приняло решение временно запретить ввоз зерна и десятков других видов продовольствия из Украины. Постановление вступает в силу со дня его объявления и будет действовать до 30 июня этого года. В Варшаве подчеркнули, что вынуждены принимать меры для защиты своих фермеров, но готовы решить вопрос поставок зерна из Украины через межгосударственное соглашение.

Вслед за Польшей, Венгрия также временно запретила импорт зерновых и масличных культур, а также ряда других сельскохозяйственных продуктов из Украины. В Будапеште отметили, что из-за импорта украинской продукции венгерские фермеры не могут сбывать свою, что нанесет серьезный ущерб местному сельскому хозяйству.

В Европейской комиссии осудили односторонние решения Польши и Венгрии по поводу запрета импорта зерна и продуктов из Украины. Там подчеркнули, что торговая политика является исключительной компетенцией ЕС, и поэтому односторонние действия неприемлемы.

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