Фермеры заявили, что недовольны отставкой предыдущего министра сельского хозяйства и не доверяют обещаниям нового.

Польские фермеры продолжают массовые акции протеста против экспорта зерна из Украины.

Как сообщает RMF24, сегодня, 12 апреля, фермеры будут блокировать железную дорогу на границе между Украиной и Польшей в Грубешеве, протестуя против ввоза украинского зерна.

Сообщается, что фермеры планируют перекрыть железную дорогу в Грубешеве, через которую зерновые из Украины везут в Польшу.

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Фермеры заявили, что недовольны отставкой предыдущего министра сельского хозяйства и не доверяют обещаниям нового о том, что созданные украинским зерном проблемы решат.

Украинское зерно в Польше

В Польше проходят массовые протесты против ввоза в страну украинского зерна, та как это лишает пльских фермеров возможности релизовать собственную подукцию.

16 февраля 2023 года состоялся 48-часовой протест польских фермеров неподалеку от пункта пропуска Дорогуск (дорога из Киева на Хелм).

7 марта 2023 года в Польше фермеры заблокировали дорогу госзначения. Причиной митинга стало удешевление цен на продовольствие вследствие увеличения его импорта.

5 апреля 2023 стало известно о том, что министр сельского хозяйства Польши подал в отставку из-за кризиса с украинским зерном.

7 апреля 2023 года спикер польского правительства Петр Мюллер зявил о том, что Польша решила проблему с украинским зерном. По его словам, украинские зерно будет проходить через территорию Польши транзитом, без разгрузки.

Также сообщалось, что Украина временно прекратит экспорт четырех зерновых культур в Польшу.

9 апреля 2023 года заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский заявил о том, что Польша может отказаться от зерна из Украины после отставки министра. Сообщалось, что импорт хотят приостановить как минимум до июля.

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