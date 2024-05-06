7 мая в некоторых обалстях Украины станет прохладнее и пойдут дожди / фото Artur Pawlak / Pixabay

Во вторник, 7 мая, в Украине будет много дождей и гроз. Осадки ожидается везде, кроме юга и юго-всотока страны. Также на севере и в большинстве западных обалстей температура снизится до +18°...+21°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +19°, ливень.
  • Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +19°, небольшой дождь.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +18°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +19°, небольшой дождь.
  • В Тернополе 7 мая ночью будет +14°, днем +20°, небольшая облачность, ливень.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +19°, ливень.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +21°, ливень.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +19°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°, ливень.
  • В Виннице завтра будет +12°...+21°, небольшая облачность, гроза.
  • В Житомире во вторникночью будет +13°, днем +19°, небольшая облачность, небольшой дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+19°, небольшая облачность, ливень.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°, гроза.
  • В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+23°, гроза.
  • В Одессе 7 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +19°.
  • В Херсоне во вторникночью будет +8°, днем +21°, практически безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°.
  • В Запорожье температура ночью +10°, днем +24°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +18°, небольшая облачность, ливень.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +23°, ливень.
  • В Днепре температура ночью будет +11°, днем +24°, небольшая облачность, дождь.
  • В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +6°...+18°.
  • В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +26°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +26°.
7 мая в Украине будет много дождей и гроз / фото УНИАН

Народный прогноз 7 мая

Чтобы не приставала маета, народ молился и умывался святой водой. Если ночью луна красного цвета, то будет дождь.

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