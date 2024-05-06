Во многих областях пройдут дожди и грозы.

Во вторник, 7 мая, в Украине будет много дождей и гроз. Осадки ожидается везде, кроме юга и юго-всотока страны. Также на севере и в большинстве западных обалстей температура снизится до +18°...+21°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +19°, ливень.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +19°, небольшой дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +18°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +19°, небольшой дождь.

В Тернополе 7 мая ночью будет +14°, днем +20°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +19°, ливень.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +21°, ливень.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +19°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°, ливень.

В Виннице завтра будет +12°...+21°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире во вторникночью будет +13°, днем +19°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+19°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°, гроза.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+23°, гроза.

В Одессе 7 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +19°.

В Херсоне во вторникночью будет +8°, днем +21°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +24°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +18°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +23°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +24°, небольшая облачность, дождь.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +6°...+18°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +26°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +26°.

Народный прогноз 7 мая

Чтобы не приставала маета, народ молился и умывался святой водой. Если ночью луна красного цвета, то будет дождь.

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