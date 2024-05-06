Известно об одном погибшем.

В Кропивницком случился пожар на "Химрезерве", сейчас он локализован, специалисты изучают состояние загрязнения воздуха.

Об этом сообщил около 14.00 председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович. Чиновник заявил:

"Относительно пожара на предприятии Химрезерв, что на улице Выставочной. По предварительному определению - это чрезвычайное происшествие техногенного характера. На месте работают службы ГСЧС". Видео дня

Райкович добавил, что поручил управлению по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения ОГА оперативно привлечь специалистов ГУ областной центр контроля и профилактики болезней к исследованию качества воздуха. Он уточнил, что пожар не связан с военной агрессией.

В 14.40 глава ОГА сообщил, что пожар на "Химрезерве" локализовали. "К сожалению, спасатели обнаружили одного погибшего", - написал Райкович.

Чуть позже он добавил, что специалисты ГУ областной центр контроля и профилактики болезней уже начали исследования по качеству воздуха.

Окружающая среда Украины - убытки от войны достигают триллионов

Напомним, война с Россией приносит многомиллиардные убытки окружающей среде Украины. По состоянию на октябрь прошлого года их оценивали в более 2 трлн грн или 55,6 млрд евро. Об этом в выступлении на международном форуме United for Justice. United for Nature заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что из этой суммы половина убытков - из-за загрязнения воздуха от лесных пожаров, ракетных атак, горения нефтепродуктов. Загрязнение земель - более 980 млрд грн, водоемов - 60 млрд грн. Также он напомнил, что теракт россиян на Каховской плотине стал самым масштабным актом экоцида за последние 70 лет.

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