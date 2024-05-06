Отмечается, что стоимость уничтоженного катера - около 3 миллионов долларов.

Генеральное управление разведки рассказало детали о российском катере "Мангуст", который накануне был уничтожен в Крыму.

"Катера такого класса используются вражеским флотом и спецслужбами как многоцелевые скоростные суда для патрулирования акватории, борьбы с диверсантами, а также поисково-спасательных операций. Изготавливаются "мангусты" с 2000 года. Катер достигает до 20 м в длину и до 5 метров в ширину. Максимальная скорость - до 50 узлов", - рассказали в ГУР.

Также там добавили, что некоторые скоростные катера такого класса имеют модифицированную версию, на которую устанавливают боевые дистанционно-управляемые модули с основным штатным оружием - пулеметной установкой калибром 14,5 мм.

Видео дня

Кроме того, на его борт российские оккупанты устанавливают два автоматических гранатомета АГС-17, ручной противодиверсионный гранатомет ДП-64 и два ПЗРК типа "Игла" или "Верба".

"Ориентировочная стоимость уничтоженного "мангуста" составляет около 3 миллионов долларов", - добавили в разведке.

Уничтожение российского катера: что известно

Ранее источники УНИАН в спецслужбах сообщили, что в Крыму был поражен российский военный катер. Впоследствии в ГУР показали видео уничтожения.

Также разведчики в ГУР рассказали детали операции. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, российские оккупанты продолжают прятать свои большие корабли в портах. Но вынуждены применять подобные катера для обозначения присутствия в море.

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