Бывшего режиссера детского киножурнала "Ералаш" Илью Белостоцкого, известного растлением 13-летнего мальчика, наградили.

В РФ бывшего режиссера детского киножурнала "Ералаш" Илью Белостоцкого, ранее осужденного за растление 13-летнего мальчика, наградили медалью "За спасение погибавших" и освободили от наказания.

Как пишет "Лентач", фигурант скандального дела заявил росСМИ, что на фронте, куда он отправился в 2023 году, служит медиком в штурмовом отряде. СМИ цитируют Белостоцкого:

"Так что, друзья, радуйтесь, а оппоненты, кусайте локти - отныне я больше не "ЗеКа"". Видео дня

Он предполагает, что представить его к награде могли за спасение командира во время одного из боев. По словам Белостоцкого, во время первого боевого задания через медпункт, где он работает, прошло больше 300 раненых.

Отмечается, что летом 2023 года режиссера приговорили к 14 годам колонии. Суд признал Белостоцкого виновным в развратных действиях в отношении 13-летнего актера в собственной квартире в Москве в ночь с 5 на 6 ноября 2018 года. Позже срок сократили до 6,5 лет колонии. Белостоцкий свою вину не признал и заявил, что в ходе следствия на ребенка якобы оказывали давление.

Адвокат подростка заявила, что препятствовать процессу освобождения режиссера не намерена. По ее словам, мама и мальчик во время следствия говорили, "что не имеют к Илье Белостоцкому никаких претензий".

Сестра Белостоцкого Дарья подтвердила изданию msk1.ru, что ее брат подписал контракт с Минобороны в октябре 2023 года. Она также отметила, что на связь тот выходит очень редко.

Илья Белостоцкий был сценаристом и режиссером киножурнала "Ералаш". Осенью 2020 года его обвинили по ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). За 2,5 года до выхода из колонии Белостоцкий заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на так называемую СВО.

Дело Белостоцкого - что известно о его контракте

В декабре 2023 года стало известно, что бывший режиссер "Ералаша" Илья Белостоцкий, который был осужден за развращение подростка, отправился воевать против Украины. О подписании контракта с Минобороны РФ Белостоцкий написал в соцсети 5 ноября. Он, в частности, написал, что хочет вернуть матери и родным возможность им "гордиться", а также, что покажет государству - "его напрасно списали в расход".

По его словам, причина, по которой он отправляется воевать против Украины, заключается и в том, что ему "не нравится, когда убивают ни в чем не повинных людей".

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