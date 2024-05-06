Реклама в меню "Пуск" уже появилась у многих пользователей актуального обновления KB5036980.

В конце апреля Microsoft начала распространение обновления для Windows 11 под номером KB5036980, добавившее рекламу в меню "Пуск". Это естественно вызвало негативную реакцию у пользователей, а некоторые энтузиасты начали создать утилиты для удаления рекламных баннеров.

Первое рабочее решение предложил разработчик xM4ddy, пишет портал Tom's Hardware. Его программа под названием "Oh F*ck Go Back" вырезает рекламу и рекомендации из различных разделов в Windows 11, путем автоматического редактирования реестра.

Утилита обладает простым в использовании пользовательским интерфейсом и показывает, какие виды рекламы можно удалить. Чтобы реклама в Windows 11 пропала повсюду, нужно всего лишь оставить активированными все галочки и перезапустить компьютер.

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Программа распространяется бесплатно – загрузка происходит с официальной страницы на GitHub. Утилита "OFGB" уже обрела большую популярность на Reddit и других тематических форумах и привлекла тысячи пользователей.

Стоит отметить, что пока рекламу в меню "Пуск" Windows 11 можно отключить и штатными средствами, но в других местах ОС рекламу отключить сложнее – например, баннеры с предложением перейти на браузер Edge. При этом, есть слухи, что в будущих обновлениях рекламу добавят и в "Проводник".

Эксперты говорят, что назойливая реклама – одна из причин, почему Windows 11 не пользуется такой популярностью у пользователей, как "десятка". После рекордного максимума в 28,16% в феврале распространение новой ОС опустилось до 25%. Доля Windows 10 при этом возросла до 70%.

Поскольку пользователи не хотят обновляться до Windows 11, Microsoft даже перенесла выход Windows 12, который все ждали этой осенью. Вместо нее выйдет "самое крупное обновление в истории Windows 11" с множеством функций на базе ИИ.

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