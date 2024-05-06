По словам министра энергетики Украины, лицензию на эксплуатацию станции имеют исключительно украинские специалисты.

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС нет лицензированного персонала для запуска ее в работу, который анонсировал Владимир Путин, а самодеятельность российских специалистов на станции может привести к ядерному инциденту. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, что лицензию на эксплуатацию станции имеют исключительно украинские специалисты, которых сейчас террористы не допускают на ЗАЭС.

"Даже если представить, что россияне соберут специалистов в России и привезут на станцию, то это будет нелицензированный персонал. Запуск ими станции – это абсурд. Он невозможен ни в контексте украинского законодательства, ни даже российского и, конечно, международного права", – отметил министр.

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Кроме этого, он отметил ряд существенных технических проблем на оккупированном объекте, в частности, завершение сроков использования ядерного топлива и отсутствие достаточных объемов воды для эксплуатации реакторов.

"Проблема с поставками воды на станцию возникла после уничтожения россиянами Каховской дамбы. И если воды в охладителях хватает, чтобы шесть блоков находились в нерабочем режиме, то для запуска ЗАЭС нужны совсем другие объемы воды", – пояснил Галущенко, добавив, что попытки оккупантов обеспечить потребности станции водой за счет разработки скважин также не соответствует никаким стандартам.

Ситуация на ЗАЭС

В апреле Владимир Путин сообщил МАГАТЭ, что Кремль планирует перезапустить Запорожскую АЭС, которая сейчас находится под российской оккупацией.

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что все шесть энергоблоков временно оккупированной Запорожской атомной электростанции впервые с 2022 года переведены в состояние холодной остановки.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что оккупанты запускают беспилотники с территории Запорожской атомной электростанции, пользуясь тем, что Силы безопасности и обороны Украины не могут наносить ответный огонь.

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