Также температура газа в этом регионе составляет 8,3 миллиона градусов по Цельсию.

Европейское космическое агентство вместе с NASA сделали снимки гигантского космического объекта Cloverleaf, чтобы узнать о его скрытом происхождении. Скорее всего, он мог возникнуть благодаря столкновению галактических групп. Об этом стало известно из результатов исследования, которые были опубликованы в научном журнале Astronomy and Astrophysics Letters, передает Space.

Отмечается, что космический объект Cloverleaf (ORC) является примером необычного радиокруга, то есть колец радиоизлучения, которые могут в тысячи раз превышать ширину Млечного Пути и охватывать одну или несколько галактик. Этот радиокруг был открыт в 2019 году, после чего было найдено еще семь таких.

Для того, чтобы создать такую структуру, нужна огромная энергия, из-за чего астрономы поставили себе задачу выяснить, что способствовало образованию ORC. Благодаря наблюдениям космического телескопа XMM-Newton, исследователи предположили, что Cloverleaf был создан с помощью столкновения двух групп галактик.

До этого исследования ученые пытались создать реконструкцию рождения ORC благодаря компьютерным симуляциям и смогли воспроизвести формы таких объектов. Однако интенсивность радиоизлучения оказалась недостаточной. После чего астрономы посмотрели на ORC в рентгеновском свете.

Такой свет показал от объекта распределение газа в группе галактик, которые входят в состав ORC. Он имеет вид мелового контура, который полиция рисует на месте преступления.

После того, как ученые проанализировали газ, было обнаружено, что галактики в Cloverleaf когда-то были частями двух отдельных групп, которые сблизились, столкнулись и слились в одно. Также благодаря рентгеновскому излучению удалось определить температуру газа в этом регионе, она составляет около 8,3 миллиона градусов по Цельсию.

Такая бешеная температура наблюдается из-за того, что чем больше массы галактик, участвующих в галактических скоплениях, тем сильнее гравитационное воздействие слияния, из-за чего быстрее втягивается газ. Поэтому с помощью температуры ученые могут определить, сколько в целом галактик участвовало в таком слиянии.

"Это измерение позволило нам сделать вывод, что в ORC Cloverleaf находится около дюжины галактик, которые притягивались друг к другу, что согласуется с тем, что мы видим на изображениях в глубоком видимом диапазоне", - подчеркнул соавтор исследования Сяоюань Чжан.

Кроме того, команда исследователей предположила, что радиоизлучение от ORC могло быть сгенерировано частицами, ускоренными ударными волнами, вылетавшими из галактик во время их столкновения.

В то же время одной из проблем этого является то, что слияние галактических групп является частым явлением, однако ORC наоборот редким. Поэтому пока неизвестно, как именно эта конкретная группа галактик в результате столкновения создала Cloverleaf.

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