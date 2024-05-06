По данным OSINT-аналитика, Т-34 могут храниться только на одной базе РФ.

Российская армия уже потеряла более 7 тысяч танков в войне в Украине. что заставляет оккупантов расконсервировать все более старые модели. Так, оккупанті уже вернули в строй старые Т-62 и Т-55. При этом, по данным OSINT-аналитика high_marsed, танков Т-34 в РФ на хранении почти не осталось.

Так, исследователь утверждает, что, скорее всего, танки Т-34 уже не присутствуют на складах хранения. Единственным возможным местом он называет 2544 центральную базу резервов танков в Козульках Псковской области. На этой базе у РФ может быть 10-20 Т-34.

Так, на фотографиях 2010 года на базе 2544 были заметны танки Т-34, хотя, отмечает аналитик, не исключено, что снимок был с другой базы.

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Он считает, что кроме танков Т-34,которые могут быть у РФ на хранении, также есть музейные экспонаты и машины, используемые для парадов, однако аналитик уверен, что РФ их не будет использовать в войне против Украины.

"На мой взгляд, единственная причина, по которой мы видим танки Т-55 и БТР-50 - это то, что они сохранили некоторые из них в хорошем состоянии по какой-то причине (возможно, экспорт), но я не думаю, что корпуса, которые находятся в плохом состоянии, будут восстановлены", - добавляет он.

Сколько военной техники осталось у России

Ранее Forbes писал, что у России запас танков и боевых машин есть только до середины 2025 года. Отмечалось, что российская промышленность ежегодно выпускает 500–600 новых танков, но россияне теряют за год более тысячи танков и около 2000 боевых машин.

Аналитики из Jamestown Foundation подсчитали, сколько военной техники осталось у россиян на хранении. В частности, отмечалось, что на российских базах хранения еще остается около 4000 танков.

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