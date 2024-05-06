На сегодня Leopard 1 морально устарел, однако в ряде случаев его все равно можно эффективно использовать на фронте.

Несмотря на задержки с поставками, западные страны уже передали Киеву до 100 танков Leopard 1, а до конца года их количество увеличится еще на несколько десятков единиц. Об этом сообщает немецкое экономическое издание Wirtschaftswoche.

Свои выводы журналисты сделали на основе запросов в министерства и оборонной промышленности.

Так, в немецкой компании Flensburger Fahrzeugbau, которая отвечает за восстановление и модернизацию законсервированных машин, заявили, что Украине передали более половины Leopard 1. То есть фактически речь идет об около 60 из 110 танков.

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В свою очередь, в министерстве обороны Дании заявили о передаче еще 30 таких машин. С учетом этого суммарное количество танков Leopard 1, которые получила Украина, составляет около 90 единиц. До конца года их количество может увеличиться до 135.

Leopard 1 - справка

Leopard 1 является основным боевым танком (ОБТ), который разработали в 60-е и изготавливали до 1984-го.

Танк выполнили по классической компоновке, с размещением моторно-трансмиссионного отделения в кормовой, отделения управления - в передней и боевого отделения - в средней части ОБТ. В состав экипажа Leopard 1 входят четыре человека: механик-водитель, командир, наводчик и заряжающий.

Основным вооружением танка выступает 105-мм пушка L7A3. Главным минусом машины считают неудовлетворительное бронирование.

Украина получает новые танки

Кроме устаревших Leopard 1, Украина получила и более современные танки, в частности, Leopard 2. Некоторые из них были потеряны во время прошлогоднего контрнаступления.

Также в прошлом году сообщалось, что Украине передали все обещанные танки Abrams: всего речь шла о 31 боевой машине.

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