Один старший, второй - младший, один командует, а другой - не соглашается. Ситуации разные, но объединяет одно.

Споры в окопах случаются, и причина - не только в противоположных взглядах на политику, разнице в возрасте и тому подобное. Проблема в мотивации, заявил психолог из группы инженерного обеспечения 67-й отдельной механизированной бригады Андрей Козинчук в эфире Ранок.LIVE.

Отвечая на вопрос об отношениях в воинских подразделениях, где иногда командиры намного моложе подчиненных, он пояснил:

"У нас действительно очень разные люди, в частности, один слушает рэп, а другой - рок. Один старший, а второй младший, но суть в общем - задачи. Нам очень важно понимать не какого вы вероисповедания, культуры, а осознаете ли вы свою задачу, которая является общей для всей команды". Видео дня

Козинчук рассказал, что у него подразделение немножко националистическое. "Потому что это было подразделение "Правого сектора" и туда попали, грубо говоря, либеральные люди - ЛГБТ - френдли (дружественные к геям - УНИАН), которые с гомофобами (имеют неприязнь к геям - УНИАН) вместе служили. Прекрасно вместе уничтожали русню. Но, правда, когда заходила речь о каких-то жизненных ценностях, то здесь были конфликты. Или опять же, в вопросе о власти. Одному нравился один политик, а кому-то другой. Но сходились на том, что здесь мы не договоримся, поэтому пошли уничтожать русню",- добавил он.

Козинчук отметил, что на фронте вопрос не в том, сколько лет командиру, а в его мотивации, квалификации, отношении к личному составу. "Когда у тебя деспотический или слишком демократический тип управления, то не важно сколько тебе лет. Потому что здесь важно, что тебя просто "съест" личный состав или ты потеряешь управление, а это равно смерти на поле боя. Здесь действительно есть проблемы", - добавил он.

При этом он отметил, что ему импонирует, когда приходят молодые командиры, но мотивации и патриотизма мало, хотя это обязательная составляющая. Он считает, что "на голом патриотизме и в вышиванке далеко не уедешь", потому что главное развиваться и принимать решения.

Конончук отметил, что на фронте очень важна мотивация - в ней ответ на вопрос:

"Для чего ты здесь и для чего ты это делаешь? Если ты не знаешь ответа и рассказываешь почему дети депутатов не воюют, то что-то с твоей мотивацией не так. У нас пока с этим в основном все нормально".

Боец ГУР назвал реформы, которые следует провести в армии

Боец Главного управления разведки с позывным "Несмачный" в эксклюзивном интервью для TSN.UA отмечал, что сегодня важно, чтобы военными подразделениями командовали те, кто имеет опыт на современной войне, которые могут мотивировать и вести за собой. По его словам, изменения в армии, должны касаться изменения командирского состава.

Он отмечал, что в первую очередь, во всех подразделениях необходимо сменить старое руководство на новое и это должны быть не просто новые лица, а это должны быть люди, которые проходят современную войну и имеют понимание какая она. Это не должны быть люди, которые служили когда-то в советской армии и из-за того, что у них сейчас звание майоров, полковников остаются на должностях своих.

Также он говорил, что хотелось бы видеть именно молодых командиров, которые своими примерами доказывали, что они достойны командовать, в частности такие, как покойный "Да Винчи", живой и очень крутой командир "Редис", Андрей Билецкий, то есть это люди, которые прошли эту войну.

Вас также могут заинтересовать новости: