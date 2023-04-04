Первая незасекреченная поездка Зеленского за границу грозит обернуться международным скандалом.

Польские фермеры пригрозили сорвать визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву. Аграрии недовольны, что польский рынок наводнило дешевое украинское зерно. Об этом заявил глава Ассоциации фермеров Замостья Марчин Собчук в интервью польскому новостному сайту Interia.

Как ожидается, Зеленский посетит столицу Польши в среду, но польские производители зерна предупреждают, что могут выйти на улицы, чтобы "испортить" мероприятие.

"Варшаве следует подумать над этим", — сказал Собчук.

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Недовольство фермеров вызывает поток дешевого украинского зерна. Ранее ЕС отменил все тарифы и квоты на ввоз украинского зерна, чтобы оно могло идти транзитом через Европу в другие регионы мира в условиях российской морской блокады Украины.

Однако значительная часть этого зерна осела в самих европейских странах, что и вызвало недовольство фермерских объединений. Отчасти причиной задержки с вывозом зерна из Польши стала проблема разной железнодорожной колеи. Украинское зерно просто выгружают на польско-украинской границе, так как украинские вагоны не могут его довезти до европейских морских портов.

Экспорт украинского зерна

В середине марта соглашение по экспорту украинской аграрной продукции Черным морем через зерновой коридор было продлено еще на 120 дней. При этом Россия настаивает на том, что продление составляет только 60 дней.

Кроме того, россияне выдвинули ряд дополнительных условий к работе "коридора". В частности они хотят обратного подключения "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновления поставок сельхозтехники и запчастей, восстановления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и выполнения еще ряда требований.

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