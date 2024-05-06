Певица убеждена, что шоу - это еще один шанс напомнить миру о войне.

Знаменитая украинская певица Джамала, которая стала спикером от Украины, заявила, что наше государство не может себе позволить бойкотировать международный конкурс "Евровидение-2024". Артистка убеждена, что Украине важно оставаться в центре внимания.

Ранее прозвучали призывы бойкотировать конкурс из-за Израиля. Речь идет о том, что первую песню "October Rain", с которой должна была выступить участница Эден Голан, отклонили. Дело в том, что само название песни было намеком на нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября. Ее отклонили из-за правил шоу, которые запрещают любые политические вопросы. Позже организаторы конкурса одобрили другую песню Израиля "Hurricane".

Как пишет Independent, на фоне этого Джамала, которая сама в 2016 году победила на "Евровидении", подчеркнула, что украинские певцы должны быть "громкими и креативными". Это обязательно для того, чтобы снова напомнить миру о войне, и показать, как украинцы устали от постоянных обстрелов:

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Некоторые страны могут отказаться от участия, но не мы. Особенно мы не можем позволить себе отказаться от такого конкурса во время войны. В мире сейчас много войн и, конечно, нелегко постоянно держать внимание на себе, чтобы люди не устали от нашей войны. Но это наша задача, людей, которые остаются в Украине, людей, которые воюют, быть такими же громкими и креативными. Это задача художников - находить новые способы, как раскрыть и показать свою страну.

Как известно, в этом году на "Евровидении" Украину будут представлять певицы Alyona Alyona и Jerry Heil с песней "Teresa&Maria". Джамала надеется, что украинский дуэт с помощью своего творчества покажет и расскажет иностранцам о войне.

"Я надеюсь, что Alyona Alyona & Jerry Heil, как дуэт, еще дадут много интервью и расскажут, что война в Украине продолжается", - добавила исполнительница.

К слову, полуфиналы "Евровидения-2024" состоятся 7 и 9 мая, а гранд-финал конкурса пройдет 11 мая.

Напомним, ранее Украина снова поднялась в букмекерском списке потенциальных победителей. Букмекеры изменили свои прогнозы относительно дуэта alyona alyona и Jerry Heil.

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