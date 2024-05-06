Официально Кремль планирует провести ядерные учения "в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал объявление Москвы о подготовке к ядерным учениям.

"Сейчас, кроме информационного эффекта и заявлений, ничего нового мы не наблюдаем. Конечно, вся необходимая информация собирается. Над этим работают и украинские спецслужбы и весь свободный мир. Ядерный шантаж - это стабильная практика режима Путина. Какой-то эпохальной новости здесь нет", - сказал Юсов.

Ядерные учения РФ: что известно

Накануне Путин поручил армии провести учения с использованием тактического ядерного оружия. Дата начала учений не разглашается, известно лишь, что они пройдут "в ближайшее время".

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По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, учения будут проводиться в "ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц". В частности, речь идет о возможной отправке западных войск в Украину.

Ситуацию прокомментировал и экс-президент РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что помощь Украине живой силой "повлечет прямое вступление их стран в войну", на которое стране-агрессору "придется отвечать". В частности, Медведев угрожает, что "ответ" будет не на территории Украины.

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