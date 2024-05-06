Видео свидетельствует о том, что атака морского дрона могла быть частью комбинированного удара.

Атака морского дрона ГУР Magura V5, в результате которой уничтожен российский скоростной катер в Крыму, может быть значительно интереснее, чем кажется с первого взгляда. Такой вывод сделали эксперты Defence Express, проанализировав обнародованное ГУР видео атаки.

Как отмечают эксперты, если пристальнее присмотреться к отрезку между 42 и 49 секундой, то заметны всплески от падения относительно крупных объектов, которые на первый взгляд можно принять за попытку оккупантов вести огонь по самому морскому дрону. Также внимание следует уделить еще большему объекту, который падает перед дроном.

"Вряд ли враг пытался бревном повредить Magura V5, поэтому наиболее вероятным вариантом остается то, что это первая разгонная ступень от зенитной ракеты 57Э6 ЗРГК "Панцирь". То есть враг пытался поразить воздушные цели, возможно крылатые ракеты, возможно воздушные дроны-камикадзе", - отмечают эксперты.

Видео дня

Соответственно, пишут в Defence Express, тогда атака морским дроном была лишь частью замысла и комбинированного удара, который состоял из воздушной и надводной компоненты.

Информацию о дате удара в ГУР МОУ не обнародовали, а также о ней не сообщают местные источники.

"Но на публичных спутниковых снимках с Sentinel (ESA) сделанных 3 и 5 мая можно заметить, что в районе позиций, которые напоминают те, что создаются для средств противовоздушной обороны, появились следы пожара. К сожалению низкая разделительная способность не позволяет определить, действительно ли речь идет о позиции ПВО, или других средствах, не то, что о конкретном ЗРК или ином комплексе", - говорят в Defence Express.

Собственно, как отмечают аналитики, нужно дождаться появления качественных спутниковых снимков, которые дадут ответ на вопрос, было ли в ночь атаки поражено из вражеского арсенала что-то еще, кроме скоростного катера врага.

А также это побуждает задуматься над тем, какую роль еще могут играть украинские морские дроны во время таких комбинированных атак, особенно на фоне того, что ранее появилась информация о планах оснастить их средствами, которые позволят бить по воздушным и неземным целям.

Уничтожение российского катера в Крыму - что известно

Сегодня, 6 мая, источник УНИАН в спецслужбах подтвердил, что ночью дрон ГУР "Магура V5" поразил скоростной катер россиян в Крыму, в районе бухты Узкая в оккупированном Крыму. Впоследствии в ГУР официально подтвердили эту информацию и показали видео атаки на катер.

Также сообщалось, что россияне пытаются защитить остатки своего флота в оккупированном Севастополе от атак украинских морских дронов, и с этой целью на входе в Севастопольскую бухту российские военные устанавливают дополнительные баржи.

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