Если Телеграм не будет реагировать на жалобы пользователей, регулятор сможет его оштрафовать.

Европа хочет обуздать массу нелегального контента в Telegram и регулятором станет Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT). Фактически, в его юрисдикцию войдет вся Европа.

"Предположим, кто-то в Нидерландах находится в канале Telegram, призывающем к насилию в отношении синагоги или мечети, и отправляет уведомление в Telegram, но обнаруживает, что ничего не предпринимается, он может подать жалобу в BIPT", - сказал Матиас Вермеулен из бюро по защите данных, пишет De Standaard.

Этот принцип распространяется на любое лицо или организацию между Лиссабоном и Хельсинки, которое сигнализирует о наличии незаконного контента в Telegram. Если приложение не подчиняется, BIPT может наложить штраф.

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"Этот надзор будет непростой задачей… Telegram - это платформа, которая меньше всего сотрудничает с правительствами, и по сравнению с другими приложениями здесь возможно многое. В Германии оно уже много лет подвергается критике из-за систематического игнорирования вопросов и запретов со стороны полиции, касающихся, например, каналов по торговле оружием или координации действий против беженцев", - говорит Вермюлен.

Контроль за Telegram стал возможен в результате принятия Европейского закона о цифровых услугах (DSA). Этот свод правил вступил в силу в феврале и направлен на то, чтобы предоставить государствам-членам больше контроля над социальными сетями и другими онлайн-сервисами, в том числе за счет контроля над тем, как они сами модерируют контент.

Согласно этим правилам, социальные сети должны быть представлены в Европе. Telegram, базирующийся в Дубае, назначил бельгийскую компанию EDSR своим европейским представителем. Это дает возможность бельгийскому регулятору телекоммуникаций BIPT осуществлять юрисдикцию.

Telegram в Украине

Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявила, что неизменна в своем мнении о необходимости регулирования работы Telegram в Украине . По ее словам, сейчас страна работает с европейскими партнерами над внесением мессенджера в перечень цифровых платформ, подлежащих регуляции.

Заместитель руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Николай Балабан назвал Telegram самой опасной социальной сетью.

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