Для того чтобы собрать урожай редиски быстрее, чем соседи, нужно правильно удобрять культуру.

Редис - тот самый овощ, который выращивают на своих огородах абсолютно все дачники. Его даже можно культивировать на балконе и получать хороший урожай. Запомните, чем подкормить редиску для крупных плодов.

Чем подкормить редиску для быстрого роста - варианты

Подкормить редиску нужно именно весной - так можно ускорить созревание плодов и увеличить их размер. Обычно удобрение для редиса используется трижды - перед посевом семян, после появления всходов и в конце роста самого корнеплода.

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Рассказываем, чем подкормить редиску весной лучше всего:

жидкий коровяк - развести в ведре воды 1 л коровяка и 20 мл аммиачной селитры, полить влажную почву;

- развести в ведре воды 1 л коровяка и 20 мл аммиачной селитры, полить влажную почву; куриный помет - в ведре воды развести 500 гр удобрения, настоять сутки, потом разбавить водой в соотношении 1:1 и полить по влажной земле;

- в ведре воды развести 500 гр удобрения, настоять сутки, потом разбавить водой в соотношении 1:1 и полить по влажной земле; зола - 1 стакан размешать в 10 л воды, настоять 3 суток, поливать под корень;

- 1 стакан размешать в 10 л воды, настоять 3 суток, поливать под корень; крапива, одуванчик, лопух - все три растения измельчить, залить водой в соотношении 1:10, настоять 7-10 дней, потом снова развести водой в пропорции 1:5 и поливать под корень.

Не менее, чем вышеперечисленные, популярное и такое удобрение для редиса как дрожжи. Они помогают не только увеличить размер плодов, но и укрепить иммунитет растения. Подкормить редиску дрожжами нетрудно - нужно развести 10 гр свежих или 5 гр сухих дрожжей в 10 л воды, добавить 3 ст.л сахара, настоять 2-3 часа и полить редис под корень.

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