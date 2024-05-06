Энергетические компании теперь вынуждены конкурировать за работников с российской армией и производителями оружия.

Российская нефтегазовая промышленность сыграла решающую роль в финансировании вторжения в Украину. Но отрасль сталкивается с нехваткой рабочей силы, поскольку полная мобилизация российской экономики на войну обостряет давний демографический кризис, пишет Bloomberg.

По словам аналитиков и рекрутеров, работающих в этой отрасли, высокооплачиваемые энергетические компании теперь вынуждены конкурировать за работников с российской армией и производителями оружия. Один только вступительный бонус для солдата, воюющего в Украине, может быть эквивалентным почти годовой зарплате среднестатистического работника нефтегазовых месторождений.

"Эта проблема не является абсолютно новой – Россия сталкивается с сокращением трудоспособного населения в течение почти двух десятилетий. Падение рождаемости в 1990-х годах было первопричиной, а пандемия Covid добавила вызовы, но вторжение в Украину сделало его гораздо более острым", – говорится в статье. Видео дня

Согласно последним отчетам российского центрального банка, нехватка кадров сейчас бьет по предприятиям во всех отраслях экономики. Нефтегазовая отрасль работает бесперебойно, поэтому это может иметь более долгосрочные последствия.

По оценкам московской компании Kasatkin Consulting, бывшего исследовательского центра Deloitte в регионе, российскому нефтегазовому сектору в этом году не хватает около 40 000 работников. В первом квартале отрасль увеличила количество объявлений о вакансиях в Интернете на 24%, ища не только квалифицированный персонал, но и низкоквалифицированных работников. В частности, открыты вакансии электриков, водителей, механиков, сварщиков, машинистов, разнорабочих, менеджеров по продажам, инженеров-конструкторов, продавцов.

Согласно расчетам Bloomberg, сделанным на основе данных Федеральной службы статистики, нефтегазовая отрасль уже давно является одним из самых высокооплачиваемых работодателей России, предлагая заработную плату, превышающую средний показатель по стране по меньшей мере на две трети с 2017 года. В январе и феврале ежемесячная номинальная заработная плата в отрасли в среднем составляла около 125 200 рублей (1340 долларов США).

Авторы подчеркивают, что эта сумма больше не конкурирует с тем, что российская армия предлагает солдатам-контрактникам. В дополнение к единому для всей страны бонусу при поступлении на службу в размере 195 000 рублей, каждый российский регион предлагает собственную единовременную выплату новобранцу, которая может достигать 1 миллиона рублей.

Даже если рабочий не хочет воевать, для него также есть выгодные контракты с производителями военной техники. Оружейные заводы также ищут работников на ограниченном рынке труда.

Льготы для работников

Журналисты подчеркивают, что одной лишь зарплаты недостаточно для привлечения новой рабочей силы, поэтому российские нефтегазовые компании, которые часто ведут свою основную деятельность в отдаленных районах с суровым климатом, предлагают дополнительные льготы. Так, вахтовые рабочие в Сибири или Арктике могут рассчитывать на трехразовое питание и регулярные медицинские осмотры за счет работодателя. Некоторые работодатели также предлагают поощрения в советском стиле, такие как "новогодние подарки для детей" и поездки на корпоративные курорты.

Чтобы расширить круг потенциальных работников, некоторые компании ввели политику "приведи друга и получи деньги", предлагая от $50 до $100 за каждого нового работника.

Однако, по словам авторов, всех этих льгот все еще недостаточно, чтобы привлечь желанных молодых квалифицированных работников в энергетическую отрасль. Это заставляет компании обращаться к работникам старшего возраста.

Ключевая отрасль

После вторжения в Украину российский нефтегазовый сектор стал мишенью для международных санкций, направленных на ограничение потока нефтедолларов, которые постоянно усиливаются. Однако отрасль продолжает бесперебойно работать, обеспечивая Москву средствами, необходимыми для продолжения отправки солдат на фронт и закупки оружия для атак на украинские города и инфраструктуру.

Прошлогодние темпы бурения нефтяных скважин установили постсоветский рекорд, а экспорт российской нефти остается стабильным. Добыча природного газа восстанавливается после резкого падения в 2022 и 2023 годах, когда трубопроводные потоки в Европу были преимущественно остановлены.

Дефицит рабочей силы ставит под сомнение то, сможет ли российская нефтегазовая отрасль поддерживать такие показатели в долгосрочной перспективе.

"Ограниченный доступ к западным высокотехнологичным нефтяным услугам создает риск для поддержания и увеличения прибыльной добычи и переработки нефти и газа. Нехватка квалифицированных кадров обостряет эту проблему, поскольку теперь задача состоит не только в эксплуатации оборудования, но и в разработке собственных технологий", – отмечает София Мангилева, аналитик московской консалтинговой компании "Яков и Партнеры".

Проблемы экономики РФ

Ранее УНИАН писал, что все большая структурная милитаризация российской экономики значительно усложняет любые усилия, направленные на прекращение войны в Украине. Вопреки ожиданиям, призрак экономического коллапса может подтолкнуть Владимира Путина и его чиновников к удвоению милитаризации и дальнейшей конфронтации, даже если война зайдет в тупик.

Вас также могут заинтересовать новости: