Певица сделала сюрприз девочкам.

Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась, как поздравляла с Праздником Христова Воскресения своих приемных дочерей. Артистка показала подарок девочкам.

Наталья Могилевская решила сделать настоящий сюрприз для дочерей. В частности, исполнительница приобрела разноцветные воздушные шарики. Однако в магазинах не нашлось шариков, которые имели бы вид пасхальных зайцев. Поэтому Могилевская решила нарисовать животное на шарике самостоятельно. Она также подарила 4-летней Софии и 12-летней Мишель розовые шарики, на которых было написано: "Люблю тебя, доченька".

"Зайца сама рисовала. Не нашла шариков с пасхальными зайцами. Лайфхак: когда не нашли тематические праздничные шарики с зайчиком для детей, тогда берем ситуацию в свои руки и рисуем сами", - отметила певица.

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Артистка провела праздничный день в кругу самых родных. Наталья Могилевская рассказала, что едет в село, где будет наслаждаться совместным временем с любимым и приемными дочками.

Напомним, ранее Наталья Могилевская призналась, что пережили ее дети во время войны. Певица рассказала о сложных испытаниях, через которые прошли ее приемные дочери.

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