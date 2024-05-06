Певица также поздравила подписчиков с Пасхой.

Известная украинская певица Джамала не часто показывает своих сыновей в соцсетях. Однако по случаю Пасхи исполнительница решила впервые за долгое время поделиться праздничными кадрами детей.

Джамала на своей странице в Instagram опубликовала фото заметно подросшего 6-летнего Эмира-Рахмана и 3-летнего Селима-Гирая. Певица организовала для детей фотосессию. Мальчики позировали в белых футболках и коричневых штанах, а также в белых спортивных костюмах.

Вокалистка также поздравила поклонников с Праздником Христова Воскресения. В подписи под фото она написала теплые слова и подчеркнула, что дети должны расти в мире и любви.

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"Мы будем Бога молить жизнь счастливо прожить, хотя и крылья ломать - взлетать. Поздравляю всех с праздником! Очень хотела бы, чтобы все наши дети росли в мире и любви! Это - самое ценное, то, что хочется беречь и то, что добавляет веры в будущее", - отметила Джамала.

Как известно, певица готовится стать мамой в третий раз. У Джамалы и ее мужа Сеит-Бекира Сулейманова родится третий сын.

Напомним, ранее Джамала рассказала, где сейчас находятся ее сыновья.

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