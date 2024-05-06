Минобороны РФ опубликовало видео, на котором российский вертолет, вероятно, ведет огонь по одному из таких дронов.

В российских пабликах обсуждают вероятную установку на украинские безэкипажные катера (БЭК) старых советских авиационных ракет малой дальности класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия российским вертолетам.

В подтверждение публикуются фото якобы одного из таких модернизированных БЭКов. Россияне паникуют, отмечая, что появление таких "зенитных катеров" означает совершенно новый уровень угрозы для российской авиации в акватории Черного моря.

Тем временем Минобороны РФ 6 мая отчиталось об уничтожении пяти украинских безэкипажных катеров. При этом было опубликовано видео, на котором российский вертолет Ка-29 ведет огонь по одному из дронов якобы с ракетами на борту.

"Момент уничтожения ПВОшного БЭКа с оставшейся Р-73/Р-60. Первая ракета пошла по Ми-8. Не попала", - подписал видео российский канал Fighterbomber.

Р-73 - справка

Р-73 является советской/российской управляемой ракетой класса "воздух-воздух" малого радиуса действия с инфракрасной системой самонаведения.

Особенностью ракеты является то, что для нее не нужны прицельные системы и локаторы: цель захватывает сама ракета Р-73 (хотя в нормальных условиях перед пуском она получает начальное целеуказание с борта самолета-носителя).

Ракета имеет одноступенчатый однорежимный твердотопливный двигатель с интерцепторами системы газодинамического управления, что позволяет выполнять энергичные маневры на участке работы двигателя. Дальность пуска ракеты достигает 40 км.

Украина использует морские дроны

Ранее в ГУР Министерства обороны показали видео уничтожения скоростного катера россиян в Крыму с помощью ударного дрона Magura V5.

Отметим, что с помощью Magura V5 Украина уже уничтожила российские корабли "Цезарь Куников", "Ивановец", "Сергей Котов", "Акула" и "Серна". Кроме этого, удалось повредить корабль "Иван Хурс".

Также сообщалось, что украинские разработчики могут усилить Magura V5.

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