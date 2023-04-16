15 апреля Польша, а вслед за ней и Венгрия, объявили о временном полном запрете импорта украинского зерна.

В Европейской комиссии осудили односторонние решения Польши и Венгрии по поводу запрета импорта зерна и продуктов из Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря ЕК.

В частности, отмечается, что торговая политика является исключительной компетенцией ЕС, и поэтому односторонние действия неприемлемы.

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"В такие сложные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения внутри ЕС", – говорится в заявлении.

Ситуация с украинским зерном

Все тарифы и квоты на ввоз украинского зерна в ЕС были отменены для облегчения доставки его в другие регионы мира в условиях российской блокады украинских портов.

В соседних с Украиной странах, в частности в Польше, фермеры начали жаловаться на то, что значительная часть зерна оседает на внутреннем рынке, что приводит к демпингу цен и невозможности реализовать собственное зерно.

В начале апреля в Польше начались массовые протесты, что в конечном итоге привело к отставке 5 апреля министра сельского хозяйства Польши Генрика Ковальчика.

Позже в Минагрополитики заявили, что Украина и Польша нашли решение проблемы с зерном - Украина временно прекратит экспорт четырех зерновых культур в Польшу, но сохранится возможность транзита в третьи страны.

В то же время массовые акции протеста против экспорта зерна из Украины продолжились. В частности, фермеры блокировали железную дорогу на границе между Украиной и Польшей в Грубешеве.

15 апреля Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины.

Позже в тот же день о запрете импорта украинского зерна сообщили в правительстве Венгрии.

В украинском Минагрополитики сообщили, что в понедельник, 17 апреля, состоится встреча сторон по этому поводу и выразили надежду, что эту ситуацию удастся урегулировать.

Сегодня, 16 апреля, министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда сообщил, что запрет ввоза зерна из Украины касается также и транзита через территорию Польши в третьи страны.

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