РФ пытается спрятать свои корабли в портах, но Силы обороны Украины каждый раз их находят.

Удар по российскому катеру в Крыму - это работа украинской разведки, заявил в эфире телемарафона представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

"Подтверждаем не только поражение, но и собственно уничтожение скоростного катера серии "Мангуст". Это достаточно новейшая разработка оккупантов, в акватории Черного моря их не так много находится. И этот уж точно не будет вредить в украинских акваториальных водах. Это действительно удачная операция, стоимость более 120 млн рублей, зависит от оснащения и модификации. Эти катера используются спецслужбами и пограничниками. Катер уничтожен вместе с БК и вооружением, которое было на борту", - сказал Юсов.

Он также добавил, что РФ пытается спрятать свои корабли в портах, но Силы обороны Украины каждый раз их находят.

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"Сейчас мы констатируем, что они прячут свои большие корабли, их активность крайне ограничена. Враг развивает строительство военной инфраструктуры в Новороссийске, часть кораблей уже туда перебазирована. Но полностью они не могут, поэтому активность хотя бы такими скоростными катерами должны обеспечивать. Враг пытается учитывать все свои предыдущие неудачи, но наши специалисты находят новые инструменты и маршруты", - пояснил Юсов.

Удар по российскому катеру: что известно

Накануне источники УНИАН сообщили, что в Крыму был поражен российский военный катер украинским дроном "Магура V5". Впоследствии эту информацию подтвердили в ГУР, добавив видео успешной атаки по российскому катеру.

Об интересном моменте в поражении российского катера указали аналитики Defence Express. Они отметили, что Силы обороны могли ударить по цели не только надводными дронами, но и воздушными средствами.

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