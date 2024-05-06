Сейчас нарциссы - на пике цветения.

В Карпатском биосферном заповеднике пышно распустилась "Долина нарциссов", сейчас растения - на пике цветения.

Как говорится в сюжете ТСН, это уникальное место, которого в Европе больше не найти, ведь узколистный нарцисс растет только высоко в горах, а этот распространился в низменности.

Чтобы полюбоваться белоснежной красотой, в заповедник съехались туристы и местные жители.

В этом году нарциссы в заповеднике распустились на месяц раньше, чем обычно - в середине апреля. Это произошло из-за аномально теплого начала весны. Сейчас цветами пышно покрыты все 250 гектаров.

В этом году "Долину нарциссов" уже успели посетить около 3 тысяч туристов. И хотя это меньше, чем в предыдущие годы, работники заповедника надеются, что это количество еще может возрасти, ведь сезон цветения продлится до конца этой недели.

"В настоящее время нарцисс узколистный цветет максимально. Это пик цветения. Судя по вегетационному периоду, до конца недели (11-12 мая) еще будет более-менее красиво", - отметил работник заповедника.

Этот год на Закарпатье объявили годом цветочного туризма. За сезон здесь ожидают не менее 100 тысяч гостей. Туристы уже успели насладиться цветением шафрана, магнолий, сакур и тюльпанов. Теперь можно полюбоваться нарциссами, а дальше эстафету примут лавандовые поля.

"Долина нарциссов": что известно об уникальном месте на Закарпатье

"Долина нарциссов" - это заповедный массив, расположенный в урочище Киреши Хустского района на Закарпатье.

С 1992 года - в составе Карпатского биосферного заповедника, входящего в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Площадь массива составляет 256,5 гектара.

Это уникальный ботанический объект, в котором охраняется крупнейший в Средней Европе очаг нарцисса узколистного. Этот среднеевропейский высокогорный вид распространен в Альпах, на Балканах и в Карпатах на высотах 1100-2060 метров. Популяция растения сохранилась с послеледникового периода и имеет реликтовый характер. В 1980 году нарцисс узколистный занесен в Красную книгу Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: