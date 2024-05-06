Дизайнер примерил костюм Папы Римского.

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который потерял близких людей во время войны, выехал за границу. Модельер зажигал на частной вечеринке в Великобритании.

Как пишет популярный блогер-сплетник Богдан Беспалов, Андре Тан засветился на вечеринке в Лондоне. Специально для этого вечера дизайнер примерил необычный образ - костюм Папы Римского.

В своих соцсетях звезда не публиковал никаких фото с вечеринки. Однако на снимках, которые распространил Беспалов, видно, что Андре Тан провел замечательное время в компании звездного бомонда.

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"Андре Тан недавно отрывался на танцполе частной вечеринки в Лондоне. Зачем сидеть в Украине, если можно тусить по миру на вечеринках. Видимо зашел не в ту дверь", - написал под фото блогер.

Сам Андре Тан на своей странице в Instagram сообщил, что находится в Лондоне, куда прибыл по рабочим делам. В столице Великобритании дизайнер работает над открытием магазина с одеждой. Во время командировки в Лондон, старый друг модельера пригласил его на вечеринку в честь дня рождения.

Напомним, ранее Андре Тан назвал стильные сочетания цветов в образах.

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