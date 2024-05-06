Парамедик ответила, кто виноват в аварии.

Украинский парамедик, защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка" попала в дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии девушка получила травмы.

На своей странице в Instagram Екатерина Полищук рассказала подробности ДТП. По ее словам, не она виновата в аварии. Водитель, который ехал навстречу "Пташке" совершил резкий поворот.

Из-за ДТП авто парамедика получило серьезные повреждения, а Екатерина забила ребра и руку, получила сотрясение мозга. Полищук говорит, что от еще больших ранений, ее спасли автомобильные подушки безопасности:

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Забитая рука и ребра, разбитые колени и сотрясение немножко после контузии. И минус полмашины. Такое бывает, когда кто-то невнимателен на дороге. И, на удивление, это не я. Меня снесли с дороги, потому что решили повернуть налево, не убедившись, что я не еду навстречу. Впереди него было еще одно авто вплотную, поэтому его я тоже увидеть не могла. Что ж, машины у меня теперь нет, меня спасли подушки, но я не расстроена. Ни с кем не ссорилась, водитель попался адекватный. Я спокойно проверила всех на травмы, себя перемотала уже дома.

Защитница Азовстали подчеркнула, что безопасность на дороге - самое главное. Важно быть внимательными и всегда контролировать ситуацию. Также Екатерина добавила, что нужно следить за состоянием авто и соблюдать правила дорожного движения.

"Единственная ваша защита: исправные подушки безопасности, тормоза, внимательность, скорость движения в пределах правил, пристегнутый ремень безопасности. Не пренебрегайте, пожалуйста, потому что последствия ДТП во многом зависят от вашей ответственности", - отметила "Пташка".

К слову, о "Пташке" стало известно весной 2022 года, когда в соцсетях распространили видео с ее участием. На кадрах парамедик в подвалах Азовстали пела песни ОУН-УПА.

Напомним, ранее защитница "Азовстали" Пташка эмоционально отреагировала на хейт. Парамедика раскритиковали за фигуру.

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