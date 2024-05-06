Погода начнет улучшаться только на выходные.

Ближайшая неделя в Украине будет довольно прохладной, с неустойчивой погодой, грозовыми дождями, заморозками и колебаниями атмосферного давления. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Начало недели, по данным синоптика, пройдет с неустойчивой погодой за счет влияния балтийского циклона и его атмосферных фронтов.

"В середине недели ожидается вторжение арктической воздушной массы, в результате чего температура воздуха существенно снизится во всех регионах, особенно в северных, центральных и восточных областях. Здесь ночью и утром будут наблюдаться заморозки не только на почве, но местами также в воздухе до 0...-4 °С", - прогнозирует Кибальчич.

Постепенное повышение температуры и стабилизация погоды, по его словам, начнется только в выходные.

Погода 6 мая

В понедельник днем в северных и западных областях пройдут грозовые дожди, местами с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Температура днем по всей стране составит +20...+25 °С.

Погода 7 мая

Во вторник ночью в западных и северных областях, а днем в большинстве регионов Украины, за исключением юго-востока, пройдут дожди с грозами. Кое-где ожидаются сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, днем +20...+26 °С, а в северо-западных областях похолодает до +13...+18 °С.

Погода 8 мая

В среду, по прогнозу Кибальчича, в центральных, южных и восточных областях, а также в Карпатах и на Закарпатье ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью в Полесье и северных областях будет +1...+6 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 °С. На остальной территории ночью +7...+12 °С. Днем максимальная температура составит +13...+18 °С, в Карпатах +5...+10 °С.

О том, что на этой неделе в Украине вероятны заморозки, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, они ожидаются в середине недели. Однако, по ее словам, заморозки в такое время - это нормальное явление.

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