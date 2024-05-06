Специалисты достали ее из почвы, загрузили в спецавтомобиль и транспортировали на взрывную площадку.

В Голосеевском районе Киева обезврежена боевая часть новейшей российской ракеты Х-69. Об этом сообщает Мобильный спасательный центр быстрого реагирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В сообщении отмечается, что в Голосеевском районе на территории лесного массива киевлянин заметил подозрительный предмет, который торчал из земли и был похож на часть ракеты.

"Прибыв по указанному адресу, наши саперы изъяли боевую часть ракеты Х-69", - сообщает ГСЧС.

Видео дня

В сообщении сказано, что поскольку это новейшее оружие, то специалистам ГСЧС понадобилось больше времени, чтобы безопасно достать ракету из почвы, загрузить в спецавтомобиль и транспортировать на взрывную площадку.

Как видно на фото, на месте падения ракеты образовалась большая яма.

В ГСЧС призывают во время прогулок в лесном массиве, парке быть максимально внимательными и осторожными, смотреть под ноги и ни в коем случае не трогать подозрительные предметы, а звонить в соответствующие службы.

Российские ракеты Х-69 - новости

Х-69 - дозвуковая крылатая ракета для самолетов тактической авиации (Су-34 и Су-35). Дальность запуска ракеты составляет около 400 километров.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что результативный удар по Трипольской ТЭС этой ракетой свидетельствует о том, что она может проходить сквозь наше истощенное ПВО, и что ракеты могут запускаться с бортов тактической авиации, из-за чего нивелируется типичный признак масштабных атак. Су-34 и Су-35 - самые массовые самолеты в РФ, и определять заранее - несут они или не несут эти ракеты - невозможно.

Вас также могут заинтересовать новости: